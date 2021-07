Șase medici din SUA au fost concediați pentru că au refuzat vaccinul anti-Covid

Una dintre cele mai importante rețele de sănătate din New Jersey a demis șase medici care au refuzat să se supună cerințelor companiei. RWJBarnabas Health a transmis în mai că angajații „cu funcții de conducere și cei din subordinea lor” trebuie să se vaccineze până la finalul lunii iunie.

„Mulțumită implicării liderilor noștri, majoritatea membrilor echipei de management au fost vaccinați anti-Covid”, spune compania într-un comunicat publicat de NBC News.

„Până pe 14 iulie, 2.979 de angajați, sau 99,7% dintre cei cu funcții de conducere și cei din subordinea lor au fost complet vaccinați sau au prezentat o scutire medicală sau pe baze religioase.”

„Din păcate, șase membri din coducere sau din eșalonul inferior nu s-au supus obligației și nu mai sunt angajați ai RWJBH, potrivit politicii noastre”, transmite compania.

De altfel, RWJBarnabas Health solicită tutoror angajaților să se vaccineze „în zilele următoare”, invocând „responsabilitatea etică și profesională de a proteja pacienții și de a asigura un mediu sigur”.

New Jersey a raportat mai mult de un milion de cazuri Covid și 26,500 de decese de la începutul pandemiei. Mai mult de 55% dintre locuitori au fost vaccinați până în prezent.

New Jersey hospital fires 6 employees who did not get vaccinated. https://t.co/UnSMnXAJfm