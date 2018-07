Ședință EXPLOZIVĂ la PNL, după ieșirea lui Blaga: se cere CONGRES extraordinar al partidului

Președintele CJ Ilfov și președinte al PNL Ilfov, Marian Petrache, susține că în acest moment fuziunea PNL-PDL nu este realizată și există două tabere în cadrul aceluiași partid. Petrache arată că doar un Congres extraordinar ar putea lămuri toate problemele din interiorul PNL. Ideea lui Marian Petrache nu s-a bucurat de sprijinul lui Ludovic Orban, cel care i-ar fi spus că PNL are un statut, iar Congresul se convoacă la termen.

”Stimați colegi,

Constant,am fost unul dintre susținătorii dezvoltării relației cu PD-ul, dar și a fuziunii. Singura varianta viabila a dreptei, singura varianta de lupta cu PSD-ul. Am susținut cu toată puterea mea realizarea alianței DA, de la începuturi, când PSD ul începuse prigoana împotriva PD-ului. Știți ca,după guvernarea 1996-2000, Stolojan nu era in cea mai buna relație cu Basescu. Acesta avea dreptate, totuși, când spunea ca PSD-ul, după ce va termina cu PD-ul, va urma cu PNL ul. Păcat ca ,așa cum se discutase, nu a urmat și fuziunea. Ar fi fost momentul oportun. Nu am avut,din păcate, conducători suficient de hotărați și inspirați. Nu ar fi apărut atatea falii intre noi!

Am fost ,alături de Crin,dar și de alți colegi, principalii inițiatori și promotori ai fuziunii din 2014 .Vreau sa-i reamintesc și pe colegii de la PD-L care au luptat pt aceasta fuziune: Hava, George Scripcaru, Falca, Flutur. Nu, Blaga nu a fost unul din susținătorii ideii. Abia apoi ,când a văzut Trendul s-a alăturat ideii. Și azi cred ca fuziunea a fost singura solutie .Și azi cred ca este varianta cea mai buna. Și ca opoziție la PSD, dar și in lupta pt electoratul de dreapta. Faptul ca acest proces nu a fost condus corect, s-a observat in alegerile din 2016. Ca și in 2005-2006 am avut conducători neinspirați.

Din acest motiv,al faptului ca finalizarea fuziunii este singura varianta fezabila, gestul lui Blaga, nu acela de a se întâlni cu niște vechi camarazi, ci acela de a iesii pe treptele sediului PNL și de a da sfaturi, a fost un gest total neinspirat.A fost gestul unui om care nu și-a dorit aceasta fuziune. Blaga este un politician prea experimentat ca sa facă o gafa de o asemenea dimensiune fără sa aibă o gândire.Nu. El a vrut sa transmită niște mesaje.Nu cele pe care le-a exprimat, din păcate!

Stimați colegi,

Boala lunga moarte sigura. Eu am spus ca cea mai buna varianta este finalizarea cu adevărat a fuziunii. Va spun și cea mai proasta. Sa funcționăm in interiorul unui partid, ca doua partide separate.

Ce-ar fi sa ne întâlnim și noi pe treptele partidului, ca niște vechi camarazi? Catarama doar ce ne-a invitat!

Trebuie sa ne hotărâm ce vrem.

In concluzie: din punctul meu de vedere lucrurile trebuiesc clarificate și asta numai un congres poate sa o facă.

Decizia este a voastră și a CN.

Congresul trebuie sa aducă clarificările doctrinare necesare, viziunea liberală asupra dezvoltării prezente și viitoare a societății, dar și validarea sau nu a actualei conduceri.

O zi buna!”, le-a spus Marian Petrache, colegilor din PNL.