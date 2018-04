Șefa TVR, reacție explozivă după ce Dragoș Pătraru a dezvăluit că ar putea fi scos de pe post: 'Nimeni din conducere nu l-a ameninţat'

Realizatorul TV Dragoş Pătraru a declarat, luni seară, la finalul emisiunii sale, „Starea Naţiei”, că a fost înştiinţat în scris de „conducerea superioară” că va fi scos de pe post dacă „va mai vorbi prostii” în acest program. În replică, preşedintele - director general al TVR Doina Gradea a declarat, marţi, pentru agenţia de presă News.ro, că Dragoş Pătraru nu a fost ameninţat de nimeni din conducerea Televiziunii Române şi că realizatorul TV are un contract care conţine "clauze diverse" şi care trebuie respectat de ambele părţi, dar a precizat că în niciun caz nu este vorba despre resticţii privind subiectele sau modul de abordare.

Dragoş Pătraru a afirmt, luni seară, la finalul emisiunii sale, „Starea Naţiei”, difuzată de Televiziunea Română, că a fost înştiinţat în scris de „conducerea superioară” că emisiunea va fi scoasă din program dacă „va mai vorbi prostii” în cadrul acesteia.

„Am fost înştiinţaţi în scris de conducerea superioară că dacă mai vorbim ceva prostii aici la emisiune vom fi scoşi de pe post. Aşa că să ştiţi ce s-a întâmplat cu noi dacă am dispărut”, a spus Dragoş Pătraru, la finalul emisiunii.

„Vor scriptul dinainte. Până acum nu l-au vrut, dar acum vor scriptul, să vadă ei ce zicem acolo la emisiune. Ceauşescu ar fi invidios”, a adăugat el.

În emisiune, Pătraru a spus şi că nu ştie dacă „are voie” să spună ceva despre Gabriel Oprea, pentru că acesta are în continuare un reprezentant în Consiliul de Administraţie al Televiziunii Române. El a făcut remarca în legătură cu o ştire despre un protocol încheiat între Ministerul Apărării Naţionale şi Ministerul Public.

„Nu ştiu o chestie, că am fost atenţionat de noua conducere… Nu ştiu dacă am voie să spun ceva la emisiune de domnul Gabi Oprea, că reprezentantul dânsului în Consiliul de Administraţie trecut de la TVR e şi acum în Consiliul de Administraţie. Şi atunci când a fost în Consiliul de Administraţie mi-a zis să nu vorbesc despre domnul Oprea. Nu ştiu dacă am voie acum, sper să nu am probleme”, a spus Dragoş Pătraru.

Contactată de News.ro, Doina Gradea, preşedinte - director general al TVR, a negat că Pătraru ar fi fost ameninţat, cel puţin de când ea se află la conducerea televiziunii publice şi a anunţat că va avea o discuţie cu acesta.

„Nimeni din conducere nu l-a ameninţat vreodată în TVR pe Dragoş Pătraru. Cel puţin de când am fost eu numită, fie Director General interimar, fie Preşedinte Director General. Dragoş Pătraru are un contract cu TVR care conţine clauze diverse ca în orice contract. Nimic special. Ambele părţi trebuie să îl respecte întru totul. Nu am ce să comentez mai mult până nu mă întâlnesc cu el şi vom avea o discuţie de clarificare”, a spus Doina Gradea, pentru News.ro.

Întrebată dacă aceste clauze îi impun lui Dragoş Pătraru anumite restricţii cu privire la subiectele la care poate face referire în emisiune sau la modul de abordare a acestor subiecte, Doina Gradea a răspuns: „În niciun caz”.

Dragoş Pătraru şi echipa lui au revenit la televiziunea publică în septembrie, după un an de pauză, timp în care emisiunea „Starea naţiei” a fost difuzată de postul Digi24.