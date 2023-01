Șeful grupului Wagner îi raportează lui Putin: am preluat controlul total în Soledar. Este un mare succes al Moscovei

Şeful grupului de mercenari Wagner din Rusia susţine că forţele sale au finalizat preluarea oraşului ucrainean Soledar, care, dacă va fi confirmată, ar marca primul succes major pe câmpul de luptă al Moscovei din vara trecută, relatează The Guardian.

„Unităţile Wagner au luat sub control întregul teritoriu Soledar”, a spus Evgheni Prigojin, într-un mesaj audio lansat marţi seara pe canalul său Telegram, informează News.ro.



Prigojin a declarat marţi că trupele ucrainene au fost înconjurate în centrul oraşului şi „există lupte de stradă în desfăşurare. Numărul prizonierilor va fi anunţat mâine.”

Denis Puşilin, un oficial prorus din estul Ucrainei, a declarat pentru televiziunea rusă că Soledar a fost capturat. „La momentul actual, conform informaţiilor pe care le am, centrul din Soledar este deja sub controlul unităţilor Wagner”, a spus el.



Prigojin a lansat o fotografie cu el însuşi, înconjurat de luptători Wagner, în ceea ce părea a fi una dintre minele de sare din Soledar.



Potrivit The Guardian, nu a fost imediat posibil să se verifice locaţia fotografiei şi nu a existat nicio confirmare din partea oficialilor ucraineni cu privire la afirmaţiile lui Prigojin, dar au existat sugestii în Kiev şi capitalele vestice în ultimele zile că preluarea Soledar de către ruşi este iminentă.