Șerban Nicolae, atac la Traian Băsecu pe tema retragerii rezervei de aur de la Banca Angliei -Observ că sluga securiștilor s-a băgat și el în seamă pe subiect

După scandalu privind retragerea rezervei de aur a României de la Banca Angliei, senatorulu Șerban Nicolae revine cu prcizări acuzându-l pe fostul președite Traian Băsescu că se bagă în seamă pe seama acestui subiect.

„CÂTEVA PRECIZĂRI

1. Rezerva de aur constituită și administrată de B.N.R. este a României.

2. Cele 103,7 tone ale rezervei de aur situează România pe locul 32 între țările lumii și pe locul 12 în U.E., reprezentând doar 9,7% din totalul rezervelor internaționale ale țării noastre. Norvegia, una dintre cele mai bogate țari din lume, nu are rezerve de aur, iar Emiratele Arabe, Qatar și Israel nu figurează în clasamentul primelor 50 de țări.

3. Puțin peste 60% din rezerva de aur a României este deținută în străinătate, restul, aproape 40%, fiind în țara. Dacă credibilitatea economică a României depinde de păstrarea rezervei de aur în străinătate, ar fi trebuit ca toată rezerva să se afle la Londra. Ungaria a repatriat întreaga rezervă de aur și nu are probleme de credibilitate sau rating de țară.

3. România deține 23,5 miliarde de euro investite în titluri de stat americane și europene, păstrate în străinătate, adică de 11 ori mai mult decât valoarea aurului păstrat la Londra.

4. Stocul de 40 de tone de aur deținute de B.N.R. în țară este înregistrat în documentele oficiale tot ca "rezerve internaționale", pentru că regimul juridic aplicabil nu face diferențe in funcție de locul de deținere.

Și o ÎNTREBARE:

- Dacă "rezerva de aur este a României" și nu este grevată de sarcini, de ce ar trebui să cerem aprobarea unor entități din străinătate în legătură cu cantitatea, locul de deținere sau modul de utilizare?

P.S. Observ că sluga securiștilor, Băsescu Traian s-a adunat de pe sub mese, s-a ridicat în genunchi și, clătinându-se, s-a băgat și el în seamă pe subiect. În timpul crizei din 2010, rezerva de aur a țării a stat pe rafturi la Londra, România a plătit chirie pentru asta, iar Băsescu și Boc au tăiat salarii, au închis spitale și au mărit TVA.” a scris Șerban Nicolae pe pagina sa de socializare.