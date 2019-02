Șerban Nicolae explică inițiativa de repatriere a rezervei de aur a României - Nu e nimic necurat. Avem opinii diferite de BNR/ Plătim 300.000 euro chirie

Senatorul PSD Șerban Nicolae a explicat initiativa legislativa depusa impreună cu Liviu Dragnea, prin care se dorește repatrierea aurului românesc din Marea Britanie, mentionand că România plătește 300.000 de euro chirie anual pentru depozitarea acestei valori, in timp ce in tara ar produce venituri. Parlamentarul mentioneza ca nu au fost discutii oficiale pe acest subiect cu ALDE și BNR, in conditiile in care guvernatorul Mugur Isarescu a exprimat deja o pozitie publica diferita referitoare la acest subiect.

"Din ce stiu si eu, rezerva de aur a României constituita pana atunci a fost transferata la banca Angliei pe parcursul anului 1999, incepand de atunci. Intitial, aceasta rezerva avea o dubla functiune, era o garantie de stabilitate a unei rezerve , o zona sigura pentru o ipoteza nedorita, pe de alta parte pentru a produce venituri. Aceasta rezerva nu mai produce niciun venit, Romania plateste 300.000 euro chirie pentru depozitarea acestei valori. Spre exemplu, Germania si Austria si-au repatriat masiv rezerva de aur. Nu spunem sa aducem aurul in tara sa-l folosim la ceva, ci doar legat de faptul ca nu se mai justitica sa tinem rezerva de aur in strainatate, mai ales când nu produce venituri, ci ne costa.

Romania nu mai e o tara vulnerabila din perspectiva propriei rezerve de aur. Romania trebuie sa arate ca o tara care isi poate gestiona propriile resurse. Am vazut tot felul de reactii ca vrem sa ducem rezerva la Moscova. Nu pot sa raspund la aberatii. Nu e nimic necurat in aceatsa propunere. Romania trebuie sa aratae ca o tara membra a UE, a NATO responsabila, stabila", a declarat Serban Nicolae la Digi24.

Intrebat daca a avut discutii cu ALDE si BNR, parlamentarul a raspuns: "Discutii in mod oficial nu am avut, ca exista opinii diferite. Au mai fost discutii in legatura cu care guvernatorul s-a exprimat public. Argumentul acela ca e rezerva internationala si de aia trebuie tinuta afara e exact invers, se cheama internationala ca o tii afara. De ce s-ar opune cineva pe prezumtii, banuieli?".

Liderul PSD, Liviu Dragnea, şi senatorul PSD, Şerban Nicolae, au depus, miercuri, la Senat, pentru dezbatere în regim de urgenţă, un proiect de modificare a Legii privind Statutul Băncii Naţionale a României, prin care stabilesc aducerea în ţară a rezervelor de aur ale BNR.