Și Dacian Cioloș îi cere lui Klaus Iohannis referendum pe justiție - România, condusă de un grup cu practici mafiote

Liderul PLUS, Dacian Ciolos, se alatura demersului USR si ii cere presedintelui Romaniei organizarea unui referendum. Solicitarea vine dupa anuntul privind punerea sub invinuire a Laurei Codruta Kovesi in timpul candidaturii sale la functia de sef al Parchetului European. Liderii Opozitiei acuza că este vorba despre o interventie a politicului pentru ca fosta sefa a DNA sa nu poata obtine functia.

"De doi ani, PSD și ALDE conlucrează susținut cu un scop clar: distrugerea sistemului de justiție și a ideii de dreptate. Nu mai există niciun dubiu că asta face parte din planul coaliției aflate la guvernare, chiar dacă a mințit permanent că preocupările sale ar fi legate de economie și de bunăstarea noastră, a românilor. PSD și ALDE au blocat parchetele, au încercat pensionarea magistraților ca să scape de cei incomozi, au modificat codurile penale și au făcut presiuni inimaginabile într-un sistem democratic asupra oamenilor din justiție și a sistemului de justiție.

Ceea ce fac acum PSD și ALDE pentru a o discredita pe Laura Codruța Kovesi este un nou pas din planul lor mârșav. Teama că adevărul va ieși la iveală și că se va dovedi că România este condusă de un grup cu intenții și practici mafiote îi face să acționeze disperat.

A venit vremea să punem capăt ambiguităților și să întrebăm românii prin referendum în ce au încredere: în justiția apărată de Constituție sau în justiția politizată de către PSD-ALDE.

Poporul român își dorește bunăstare, siguranța zilei de mâine, nu distrugerea justiției. Sunt doi ani de când românii au decis să-și ia soarta în mâini. Ies în stradă pentru a apăra justiția de atacurile din ce în ce mai murdare venite din partea celor aflați la putere.

Ar trebui să înțelegem cu toții că una dintre piedicile uriașe în calea dezvoltării economice a acestei țări este corupția. Mecanismele și rețelele de interese născute între o parte importantă a clasei politice și afaceriștii asociați ei au deturnat sume uriașe care ar fi trebuit să ajungă la investițiile necesare dezvoltării și bunăstării societății românești.

Este momentul să clarificăm acest lucru și să arătăm PSD-ALDE că românii nu girează această uriașă înșelătorie. Este momentul ca președintele Iohannis să anunțe organizarea unui referendum privind independența justiției în România", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.