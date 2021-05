11510 locuri de muncă vacante anunțate de ANOFM

Agenţii economici oferă 11.510 locuri de muncă la nivel naţional, mare parte pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale şi profesionale, reiese din evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), publicate miercuri.

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: muncitor necalificat la asamblarea şi montarea pieselor (671); lucrător comercial (632); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet (553); şofer autocamion/maşină de mare tonaj (369); agent de securitate (277); confecţioner-asamblor articole din textile (246); manipulant mărfuri (233); sudor (213); vânzător (212); muncitor necalificat în industria confecţiilor (181).

Din cele 11.510 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, 880 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (grefier, inginer în diferite domenii de activitate, inspector coordonator asigurări etc.), 3.254 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (lucrător comercial, casier, agent servicii client, agent de securitate, confecţioner-asamblor articole din textile etc.), 3.299 pentru persoanele cu studii profesionale (operator confecţioner industrial îmbrăcăminte, şofer autocamion/maşină de mare tonaj, lăcătuş mecanic, fierar betonist, muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptuşeli zidărie, plăci mozaic, faianţă, gresie, parchet etc.).Restul de 4.077 locuri de muncă sunt destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, manipulant mărfuri, muncitor necalificat în industria confecţiilor, curier etc.).Potrivit sursei citate, angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 66 de locuri de muncă vacante, cele mai multe fiind în Norvegia - 42 locuri de muncă pentru: instalator ventilaţie, instalator, mecanic auto, mecanic semiremorcă, medic ortodont, zidar/faianţar, vopsitor auto, tinichigiu auto.De asemenea, în Germania sunt disponibile 18 locuri de muncă pentru mecanic de proces, şofer profesionist, şofer de camion, tehnician service, în Danemarca sunt disponibile 5 locuri pentru specialist IT - senior dezvoltator produse software, specialist IT - Data Engineer, iar Olanda are nevoie de doi legumicultori.