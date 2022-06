133 de ani de la moartea poetului național al României. Mihai Eminescu, omagiat la Ipotești

Memorialul Ipoteşti- Centrul Naţional de Studii "Mihai Eminescu" organizează, în perioada 15-17 iunie 2022, ediţia din iunie a Zilelor Eminescu, prilejuite de împlinirea a 133 de ani de la moartea marelui poet, se arată într-un comunicat de presă transmis de instituţia de cultură din Botoşani, conform Agerpres.

Potrivit sursei citate, manifestările debutează pe 15 iunie, la ora 12,00, cu un Te Deum la bisericuţa familiei Eminovici din cadrul complexului memorial de la Ipoteşti, urmat de depuneri de flori la bustul poetului.

Ulterior, începând cu ora 13,00, în sala de expoziţii temporare "Horia Bernea", se va desfăşura ceremonia de acordare a Premiului pentru promovarea operei eminesciene. Premiul se acordă în baza deciziei unui juriu naţional din care fac parte profesorii universitari Iulian Costache (Universitatea din Bucureşti), Mircea A. Diaconu (Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava) şi Andrei Terian (Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu).

La ora 15,0, în sala de expoziţii temporare "Horia Bernea", va avea loc vernisarea expoziţiei Dialog epistolar: Mihai Eminescu- Veronica Micle. Selecţia conţinutului documentar a fost realizată de Mihaela Aniţului şi Ala Sainenco, iar conceptul grafic îi aparţine Lilianei Grecu.

În seara zilei de 15 iunie, începând cu ora 19,00, în amfiteatrul exterior al Memorialului Ipoteşti, Teatrul "Mihai Eminescu" din Botoşani va susţine spectacolul "Acelaşi, altfel Eminescu".

Pe 16-17 iunie, în sala de expoziţii temporare "Horia Bernea" va avea loc Colocviul de exegeză literară. Anul acesta, ajuns la ediţia a VI-a, colocviul are genericul In honorem D. Popovici- Ioana Em. Petrescu şi este organizat în parteneriat cu Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" Iaşi, Centrul de cercetare în filologie modernă al Facultăţii de Litere a Universităţii "Babeş-Bolyai" Cluj şi Biblioteca Judeţeană "Octavian Goga" Cluj.

Pe 18 iunie, începând cu ora 20,00, în amfiteatrul exterior al Memorialului Ipoteşti, Teatrul Ararat din Baia Mare va lansa revista "Pe urmele lui Eminescu" şi va susţine spectacolul "Pe mine mie... redă-mă".