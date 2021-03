14 consilieri de la Sectorul 3 propun o comisie de analiză a societăţilor din subordinea autorităţii locale. Să se afle pe ce a aruncat banii Negoiță

Consilierii Sector 3 USR PLUS, PNL şi PMP propun înfiinţarea unei comisii speciale de analiză a societăţilor comerciale din subordinea autorităţii locale.

Consiliul Local Sector 3 va discuta în şedinţa de marţea viitoare un proiect de hotărâre ce prevede constituirea acestei comisii, care urmează să aibă nouă membri şi să fie mandatată ca, prin intermediul Primăriei şi prin colaborarea cu aparatul de specialitate, să apeleze la servicii de consultanţă de analiză-diagnostic a acestor societăţi din punct de vedere al eficienţei şi utilităţii.

Pe baza raportului final de la consultant, comisia va formula un proiect de hotărâre privind derularea activităţii societăţilor şi va urmări modul de ducere la îndeplinire.Potrivit proiectului, comisia îşi va desfăşura activitatea pe o perioadă de 2 ani. În primul an, va urmări derularea proiectului cu consultantul, se vor lua deciziile privind funcţionarea societăţilor şi va începe implementarea acestora. În al doilea an de activitate, se va monitoriza derularea procesului de restructurare a societăţilor."Deşi au istoric relativ scurt de activitate, aceste societăţi şi-au schimbat obiectul de activitate iniţial, unele au beneficiat de majorări succesive de capital şi, dat fiind caracterul special al relaţiei cu Primăria, au un mod aparte de evaluare a performanţei. Consiliul Local are nevoie de o analiză independentă a eficienţei şi utilităţii acestor companii cu o recomandare/opinie expert privind derularea în continuare a activităţii fiecăreia dintre societăţi, pornind de la bune practici şi situaţia actuală a acestora: desfiinţare versus continuare/restructurare activitate; vânzare active versus preluare active în primărie sau transfer active către societăţi rămase; externalizare activităţi versus preluare activităţi în primărie", se explică în referatul de aprobare a proiectului.