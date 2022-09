18 septembrie - Ziua mondială de monitorizare a apei şi în care citeşti un e-book

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').

Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Citeşte un e-book!

Ziua în care citeşti un e-book, marcată pe 18 septembrie, încurajează lectura în acest format modern şi accesibil, disponibil tuturor celor care deţin un computer sau un un dispozitiv electronic portabil.

E-bookurile pot fi accesate uşor în doar câteva secunde. Nu trebuie să mergi la librăria locală sau la bibliotecă. Poţi avea acces instant la orice e-book, iar lectura poate începe imediat. Fie că eşti aşezat confortabil pe o canapea sau într-un avion, e-bookurile oferă posibilitatea de a lua peste tot poveştile preferate.

Un e-book e mai mult decât o carte standard de sute de pagini. Spre deosebire de cărţile în format tradiţional, un e-book nu poate fi deteriorat sau furat, iar cel mai important lucru e că nu ocupă mult spaţiu. Zeci de mii de librării din lumea întreagă încap într-o aplicaţie e-book. Pot fi transportate oriunde şi citite oricând cu ajutorul unui dispozitiv special. În plus, dacă eşti cititor de e-bookuri, salvezi mii de copaci de la tăiere.

E-bookurile au devenit o industrie importantă din care fac parte dispozitive precum Kindle şi Nooks, dar şi aplicaţii pentru telefoane mobile şi tablete.

Pentru cei care nu au mai citit niciodată un e-book, ziua de 18 septembrie este ocazia preferată de a citi prima carte în acest format. Dacă eşti deja un fan e-book, nu este doar oportunitatea perfectă de a începe o carte nouă, dar poţi folosi această zi pentru a sensibiliza opinia publică şi a încuraja alţi oameni să înceapă să citească de asemenea e-bookuri.

Ziua dedicată lecturii unui e-book a fost celebrată pentru prima dată în 2004 şi organizată de un important distribuitor de e-bookuri, OverDrive.

Ziua mondială de monitorizare a apei

Ziua mondială de monitorizare a apei (World Water Monitoring Day), marcată anual pe 18 septembrie, are drept scop sporirea implicării şi a conştientizării publice în ceea ce priveşte protecţia resurselor de apă la nivel global.

A fost iniţiată în anul 2003 de America's Clean Water Foundation cu intenţia sensibilizării oamenilor de pe tot globul cu privire la problemele legate de poluarea apei şi pentru a-i determina să testeze apele locale. Un simplu test permite oricui să colecteze o mostră din apele locale pentru un număr de parametrii care pot determina calitatea apei. Printre parametrii măsuraţi se află oxigenul dizolvat (DO), claritatea (turbiditate), aciditate (pH) şi temperatură. Poluarea apei este o problemă serioasă, iar cu fiecare an care trece este tot mai important să învăţăm cum să o identificăm, dar şi să o prevenim, informează Agerpres.

Această zi a fost marcată iniţial pe 18 octombrie - aniversarea adoptării, în 1972, în Statele Unite a Legii Apei Curate (Clean Water Act), în baza căreia a început refacerea şi protejarea resurselor de apă ale ţării, potrivit www.daysoftheyear.com. Pentru a facilita însă participarea şi a statelor din acele părţi ale lumii unde temperaturile ajung la punctul de îngheţ în acel moment, în 2007, data a fost schimbată cu 18 septembrie.

EarthEcho Water Challenge, fostul World Water Monitoring Challenge, este un program al EarthEcho International, care se desfăşoară anual începând cu 22 martie - când se marchează Ziua mondială a apei (ONU), până în decembrie, potrivit www.monitorwater.org. Programul doreşte să stimuleze implicarea publică în acţiunea de protejare a resurselor de apă ale planetei şi să determine cetăţenii să monitorizeze calitatea corpurilor de apă locale.

EarthEcho International este o organizaţie nonprofit întemeiată pe convingerea că tinerii au puterea de a schimba planeta. Fondată de fraţii Philippe şi Alexandra Cousteau în onoarea tatălui lor, Philippe Cousteau Sr., fiul legendarului explorator Jacques Yves Cousteau, organizaţia are misiunea de a inspira tinerii din întreaga lume să acţioneze acum pentru un viitor durabil.

Ziua primei iubiri

Ziua de 18 septembrie este un prilej pentru a ne lăsa cuprinşi de nostalgie şi pentru a ne aminti de bucuriile şi suferinţele primei iubiri, un eveniment puternic şi formativ în viaţa fiecăruia dintre noi.

Ziua primei iubiri a început să fie celebrată în 2015 şi se alătură altor sărbători dedicate dragostei cum ar fi Valentine's Day, pe 14 februarie, şi Ziua dragostei, marcată pe 30 septembrie în Statele Unite.