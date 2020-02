'1917', în regia lui Sam Mendes, desemnat cel mai bun film la BAFTA 2020

Lungmetrajul ''1917'', în regia lui Sam Mendes, a câştigat trofeul BAFTA la categoria "cel mai bun film" duminică seară, la Londra, în cadrul celei de-a 73-a ediţii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, potrivit EFE.



Celelalte peliculele nominalizate la această categorie au fost "The Irishman", "Joker", "One Upon a Time... in Hollywood" şi "Parasite".



''1917'', dedicat Primului Război Mondial, a fost marele câştigător al galei BAFTA din acest an, după ce a obţinut şapte trofee în categoriile: cel mai bun film, cel mai bun regizor, cel mai bun film britanic, cel mai bun sunet, cea mai bună imagine, cea mai bună scenografie şi cele mai bune efecte vizuale.



''Joker'', care pornise în cursă ca principal favorit cu 11 nominalizări, a primit doar trei premii: cel mai bun actor în rol principal, cea mai bună muzică originală şi cea mai bună distribuţie.



La ediţia de anul trecut, lungmetrajul "Roma", regizat de cineastul mexican Alfonso Cuaron şi produs de platforma Netflix, a fost desemnat cel mai bun film.



Cea de-a 73-a ceremonie de decernare a premiilor BAFTA se desfăşoară la Royal Albert Hall din Londra şi este prezentată de Graham Norton.