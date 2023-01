2023 va fi un an 'dificil' pentru economia mondială. Șefa FMI are o singură veste bună

Este foarte posibil ca Fondul Monetar Internaţional să nu îşi revizuiască, în jos, prognozele referitoare la o creştere de 2,7% a economiei mondiale în 2023, a declarat joi seara directorul general al instituţiei financiare internaţionale, Kristalina Georgieva, adăugând că temuta explozie a preţului petrolului nu s-a materializat iar piaţa muncii a rămas solidă, transmite Reuters.

Georgieva a precizat că 2023 va fi un nou an "dificil" pentru economia mondială iar inflaţia va rămâne la un nivel ridicat, dar cu toate acestea nu se aşteaptă la un an în care FMI să îşi revizuiască, de mai multe ori, prognozele de creştere, cum s-a întâmplat în 2022, exceptând cazul în care vor apărea evoluţii surprinzătoare.În luna octombrie a anului trecut, FMI a prognozat că economia mondială va înregistra un avans de 2,7% în 2023, după o încetinire puternică de la un avans de 6% în 2021, până la unul de 3,2% în 2022."Creşterea continuă să încetinească în 2023. Cele mai pozitive elemente ale imaginii de ansamblu au legătură cu rezilienţa pieţelor muncii. Atât timp cât oamenii au un loc de muncă, chiar dacă preţurile sunt ridicate, oamenii cheltuie şi asta ajută performanţele economiei", a spus Kristalina Georgieva la o întâlnire cu jurnaliştii organizată joi seara la sediul FMI de la Washington.Georgieva a adăugat că FMI nu se aşteaptă la retrogradări majore, chiar dacă cifrele finale nu au fost încă decise. "Asta este vestea bună", a subliniat directorul FMI.De asemenea, Georgieva a mai spus că FMI se aşteaptă ca tendinţa de încetinire a ritmului de creştere a economiei mondiale să îşi schimbe direcţia spre finele lui 2023 şi începutul lui 2024.În plus, directorul FMI a apreciat că există speranţe mari că China, care anterior a contribuit cu 35% până la 40% din creşterea economică mondială, dar care anul trecut a avut rezultate "dezamăgitoare", va ajuta din nou la stimularea creşterii mondiale, cel mai probabil din a doua jumătate a acestui an. Însă aceasta va depinde de autorităţile de la Beijing să nu schimbe direcţia şi să continue cu planurile vizând ridicarea politicilor zero-COVID, a spus Georgieva."Ceea ce este cel mai important este ca China să nu schimbe direcţia", a spus Georgieva, care a catalogat evoluţiile din China "drept, probabil, cel mai important factor pentru creşterea mondială".În ceea ce priveşte, SUA, prima economie mondială, Georgieva a apreciat că este posibil ca aceasta să înregistreze o aterizare lină, urmând a suferi doar o recesiune modestă, chiar dacă din punct de vedere tehnic a intrat în recesiune.În schimb, Georgieva a avertizat că există în continuare multe incertitudini, citând riscul unui eveniment climatic major, al unui mare atac cibernetic sau pericolul escaladării războiului din Ucraina, de exemplu prin recursul la arme nucleare.În plus, directorul FMI a menţionat şi faptul că inflaţia rămâne la un nivel ridicat iar băncile centrale ar trebui să continue să lupte pentru stabilitatea preţurilor.