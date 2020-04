24 de cadre medicale de la Spitalul Judeţean de Urgenţă Focşani au fost diagnosticate pozitiv cu COVID-19

Un număr de 24 de cadre medicale de la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) "Sf. Pantelimon" Focşani au fost diagnosticate pozitiv cu COVID-19, a declarat, joi, noul manager al unităţii medicale, colonelul doctor Alexandru Keresztes.

"Avem 24 de angajaţi ai spitalului diagnosticaţi pozitiv cu COVID-19. Este vorba de 13 asistenţi medicali, doi medici, şapte infirmiere, un brancardier şi un angajat din sectorul de suport. Sunt nouă din Secţia de Cardiologie, trei Nefrologie, trei Interne, unul Radiologie, doi Chirurgie, unul UPU, unul din Compartimentul pentru Prevenirea Infecţiilor Asociate Actului Medical, unul Psihiatrie, unul Bloc Operator şi unul Infecţioase. La momentul acesta 16 persoane sunt în autoizolare, din care 14 în urma închiderii secţiei de Nefrologie şi două au fost confirmate pozitiv. Numărul de pacienţi decedaţi COVID a fost unul, în secţia de Terapie Intensivă. Secţia de Cardiologie şi-a reluat activitatea, iar personalul confirmat este internat în secţia de boli Infecţioase", a declarat, într-o conferinţă de presă, Alexandru Keresztes, potrivit Agerpres.ro.

Numit la începutul săptămânii la conducerea SJU Focşani, colonelul Alexandru Keresztes şi echipa sa au luat deja măsuri pentru eficientizarea activităţii medicale în spital, obiectivele principale fiind acelea de a asigura protecţia cadrelor medicale şi a oferi servicii medicale în condiţii de maximă siguranţă.

"Prezenţa noastră, la acest moment, este grevată de două obiective. Ne axăm în principal pe un obiectiv prioritar, protejarea personalului angajat al spitalului, având în vedere că avem 24 de persoane din rândul personalului angajat, care sunt COVID pozitiv. În acest sens, am cerut convocarea de urgenţă a Consiliului Medical în care şefii de secţii, responsabili pentru organizarea şi conducerea activităţilor, să ne prezinte de urgenţă un necesar în ceea ce priveşte numărul de materiale, echipamente de protecţie, astfel încât să cunoaştem situaţia reală. Ne-am informat asupra stocurilor existente, asupra comenzilor care sunt în derulare. În cursul zilei de ieri, am luat legătura cu Unifarm şi sunt în drum spre Focşani doi paleţi cu câteva mii de echipamente medicale de protecţie, constând în măşti, combinezoane, mănuşi, ochelari de protecţie, astfel încât personalul medical să beneficieze de protecţia necesară pentru următoarele 30, chiar 45 de zile, în funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice. Trebuie să ne luăm toate măsurile de protecţie, în primul rând pentru personalul medical şi personalul de suport al spitalului. După aceea, să putem asigura în condiţii de maximă securitate serviciile medicale pe care le furnizează SJU Focşani, la această oră", a spus managerul.

Printre măsurile deja implementate în spital se numără amenajarea unui perimetru de securitate în jurul Spitalului, deschiderea unei noi secţii de ATI, precum şi instruirea cadrelor medicale în ceea ce priveşte folosirea corectă a echipamentelor de protecţie.

"Deja avem misiune de pază şi protecţie publică, astfel încât accesul să se facă controlat. Ne dorim triajul epidemiologic, la acest moment, atât al personalului medical, la intrarea şi la ieşirea din turele din graficele de lucru, cât şi pentru toţi pacienţii, în zona de triaj. Am luat măsuri şi încercăm să identificăm, la etajul III al spitalului, un spaţiu în care vom înfiinţa o secţie de ATI COVID pentru că un pacient care se adresează spitalului este un pacient cu suspiciune. Dacă el nu este testat, trebuie să ajungă într-o zonă intermediară şi până la sosirea testului, pacientul rămâne într-o zonă de aşteptare, urmând ca mai apoi, dacă este COVID pozitiv, să ajungă în sectorul cu această destinaţie şi să primească cele mai bune îngrijiri medicale. (...) Noi suntem aici în sprijinul colegilor noştri de la Focşani. Am venit alături de colegii noştri să punem umărul pentru a consolida procedurile, pentru a le implementa şi pentru a învăţa împreună ce avem de făcut pentru a trece mai uşor peste această perioadă. Dacă preşedintele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a spus 'Testaţi, testaţi, testaţi!', eu am adăugat 'Îmbrăcaţi-vă, dezbrăcaţi-vă, îmbrăcaţi-vă, dezbrăcaţi-vă, şi iar îmbrăcaţi-vă, dezbrăcaţi-vă!'. În perioada următoare se vor desfăşura antrenamente cu personalul (...) şi mai apoi ateliere de lucru ca acest mod de a ne îmbrăca şi dezbrăca echipamentul, în prezenţa unui pacient cu COVID pozitiv, să ne permită, în primul rând, protejarea personalului", a precizat Alexandru Keresztes.

Managerul SJU Focşani nu a exclus posibilitatea ca spitalul să facă noi angajări în perioada următoare, mai ale că unitatea medicală are aproximativ 1.700 de angajaţi, din care circa 1.300 de cadre medicale, pentru un total de 728 de paturi.

"Am solicitat Consiliului Medical să identifice şi nevoia de personal, mai ales că legislaţia prevede posibilitatea încheierii unor contracte pe o perioadă determinată de şase luni. În situaţia în care acele posturi care vor fi scoase pentru ocupare nu vor avea adresabilitate, avem în vedere şi alte măsuri. Am primit asigurările ministrului Sănătăţii şi ale ministrului Apărării Naţionale ca în urma unor solicitări obiective să se ia toate măsurile pentru suplimentarea categoriilor de personal necesare", a mai spus managerul Alexandru Keresztes.

Spitalul Judeţean a fost pus, luni, sub management militar, cu ocazia vizitei ministrului Nelu Tătaru la Focşani, după ce fostul manager, Constantin Mândrilă, a fost testat pozitiv la COVID-19. Din echipa de conducere mai fac parte, alături de colonelul Alexandru Keresztes, doctorul Bianca Andoni de la Spitalul Militar Focşani pe post de director medical, locotenent - colonelul Andrei Ciprian Vulpe - ofiţer de logistică şi locotenent-colonelul Adrian Ceauşu - ofiţer de stat major.