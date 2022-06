25 de morţi în urma ploilor musonice din Bangladesh - 21 de oameni au murit după ce au fost loviţi de fulgere

Fulgerele care au însoţit aceste precipitaţii abundente au ucis 21 de persoane în ultimele 24 de ore, în timp ce alte patru au decedat în urma unor alunecări de teren, potrivit aceleiaşi surse.Inundaţiile ameninţă cu regularitate milioane de locuitori din această ţară asiatică al cărei relief se află la altitudini joase. Dar, potrivit experţilor, schimbările climatice au crescut frecvenţa acestor fenomene, precum şi gravitatea lor şi caracterul lor spontan.Majoritatea zonelor din nord-estul ţării se află sub ape, iar trupele militare au fost mobilizate pentru evacuarea locuitorilor care au rămas izolaţi.Şcolile au fost transformate în adăposturi de urgenţă pentru a-i găzdui pe locuitorii din satele care au fost inundate într-un interval de doar câteva ore în urma unor viituri ample."Tot satul nostru se afla sub apă vineri dimineaţă şi noi am rămas cu toţii blocaţi aici", a declarat unul dintre localnici, Lokman, a cărui familie locuieşte în satul Companyganj."După ce am aşteptat toată ziua pe acoperişul casei noastre, un vecin ne-a salvat cu o barcă de salvare. Mama mea a zis că nu a mai văzut astfel de inundaţii în toată viaţa ei", a adăugat tânărul de 23 de ani.Două zile fără mâncareAsma Akter, o femeie care a fost salvată din calea inundaţiilor, a dezvăluit că familia ei nu a avut nimic de mâncare timp de două zile."Apa a urcat atât de repede, încât nu am avut timp să luăm nimic cu noi", a declarat ea.Fulgerele care au însoţit furtunile din Bangladesh au ucis cel puţin 21 de persoane în această ţară asiatică începând de vineri după-amiază, a dezvăluit un reprezentant al Poliţiei.Printre victime se află şi trei copii cu vârste cuprinse între 12 şi 14 ani, care au murit loviţi de fulgere, vineri, în oraşul Nandail, a declarat şeful Poliţiei locale, Mizanur Rahman.Alte patru persoane au fost ucise în urma unor alunecări de teren care s-au produs în oraşul portuar Chittagong, a precizat inspectorul de Poliţie Nurul Islam.În regiunile inundate, situaţia s-a agravat sâmbătă dimineaţă după ce ploile se opriseră temporar vineri după-amiază, a adăugat Mosharraf Hossain, administratorul-şef al guvernului din regiunea Sylhet."Situaţia este rea. Peste 4 milioane de persoane au rămas blocate după aceste inundaţii", a spus el, adăugând că aproape întreaga regiune a rămas fără electricitate.Inundaţiile au obligat cel de-al treilea aeroport internaţional ca mărime din Bangladesh, situat în Sylhet, să îşi suspende activităţile vineri.Potrivit previziunilor meteorologice, inundaţiile se vor agrava în următoarele două zile din cauza precipitaţiilor abundente aşteptate în Bangladesh şi în nord-estul Indiei.Înaintea ploilor musonice din această săptămână, regiunea Sylhet abia începuse să îşi revină de pe urma celor mai grave inundaţii cu care s-a confruntat în ultimii 20 de ani, care s-au produs la sfârşitul lunii mai. Acele fenomene au făcut cel puţin 10 victime şi au afectat 4 milioane de persoane.