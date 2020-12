2Performat, tranzacții de 3 miliarde de lei în prima zi la BVB

Prima zi de tranzacţionare pe piaţa AeRO a BVB pentru acţiunile 2Performant a adus companiei româneşti de tehnologie o dublă performanţă: cea mai lichidă acţiune în prima zi de tranzacţionare, de la lansarea pieţei AeRO, şi locul al treilea pe toate pieţele Bursei de Valori Bucureşti din punct de vedere al lichidităţii din 9 decembrie.

Potrivit unui comunicat al companiei, remis joi AGERPRES, 2Performant a înregistrat la închiderea bursei un total de 900 de tranzacţii în valoare de 3.006.839 de lei, ceea ce se traduce prin faptul că este cea mai lichidă acţiune în prima zi de tranzacţionare de când a fost lansată piaţa AeRO.

În ceea ce priveşte clasamentul companiilor pe toate pieţele Bursei de Valori Bucureşti, 2Performant încheie ziua pe locul al treilea ca valoare a tranzacţiilor, după SIF2 (simbol bursier SIF2) şi BRD-Groupe Societe Generale (simbol bursier BRD). În total, în prima zi pe bursă a companiei au fost tranzacţionate 106.525 de acţiuni 2Performant.

"Este o mare bucurie faptul că încheiem prima noastră zi de companie listată la bursă cu astfel de performanţe. Este un semnal bun pentru noi, dar şi pentru segmentul companiilor de tehnologie. Sunt convins că întâlnirea dintre capitalul românesc disponibil pe Bursă şi oportunităţile pentru companiile inovative, antreprenoriale, cu potenţial de creştere din România poate aduce contribuţii serioase la economia românească. Încurajez antreprenorii români să se uite la Bursa de Valori ca la o sursă de finanţare pentru următorii ani. AeRO este o piaţă accesibilă. Procesul de listare presupune efort, dar un business validat, cu un management bun poate accesa uşor această piaţă", este de părere Dorin Boerescu, directorul general al 2Performant.

În prima zi de tranzacţionare, acţiunea 2Performant a înregistrat un preţ mediu de 28,2 lei. La deschiderea bursei, preţul unei acţiuni a fost de 27 de lei, iar la închiderea zilei de tranzacţionare de 29 lei, în creştere cu 7,4%. Totodată, preţul maxim al unei acţiuni 2Performant înregistrat pe 9 decembrie a fost de 29,4 lei.

"Am venit pe piaţa de capital cu încrederea că există potenţial şi oportunităţi pentru companiile de tehnologie româneşti, iar prima zi la bursă ne-a demonstrat asta. Am început ziua de tranzacţionare cu un preţ de deschidere de 27 de lei per acţiune, iar la închiderea bursei am ajuns la 29 lei. Am înregistrat un record de lichiditate în prima zi pentru o companie listată pe piaţa AeRO, ceea ce este o dovadă de încredere acordată de investitori companiilor de tehnologie", spune Bogdan Aron, CFO 2Performant.

Compania românească de tehnologie 2Performant Network, liderul pieţei de marketing afiliat din România, a intrat oficial pe Bursa de Valori Bucureşti din data de 9 decembrie, pe Sistemul Multilateral de Tranzacţionare al BVB, pe piaţa AeRO, sub simbolul 2P.

2Performant este o companie românească de tehnologie ce dezvoltă, operează şi monetizează 2Performant.com - platformă integrată de marketing afiliat şi influencer marketing. Prin această platformă business-urile pot apela la parteneri, afiliaţi şi influenceri, cu care pot lucra prin cele două modele de colaborare disponibile în acest moment: marketing afiliat şi influencer marketing. Conform datelor companiei, 2Performant este cea mai mare sursă locală de trafic pentru magazinele online din România, aducând lunar aproximativ 4,5 milioane de clickuri pentru clienţii din portofoliu.

Cu o activitate de 12 ani, compania este cea care a lansat în România prima reţea de marketing afiliat sub denumirea 2Parale.ro. Trei ani mai târziu a urmat intrarea în piaţa din Bulgaria. În 2016 platforma şi operaţiunile migrează pe 2Performant.com, o nouă soluţie tehnică şi un mod nou de operare care pun accentul pe self-service şi prepay ca soluţie de plată. Compania a investit până acum peste 1 milion de euro în tehnologie pentru creşterea performanţelor, eficientizarea proceselor, lansarea unei platforme de influencer marketing, uşurarea şi îmbunătăţirea experienţei de utilizare (UX & UI).

Cu o viziune unică despre uberizarea marketingului bazată pe performanţă şi transparenţă, 2Performant a reuşit în aceşti ani de activitate să intermedieze prin platforma de marketing afiliat vânzări în valoare de peste 227 de milioane de euro, prin mai mult de 424 de milioane de click-uri, pentru peste 600 de jucători din eCommerce din România şi din regiune, din peste 30 de industrii.