3 septembrie - Ziua bărbii şi a vulturilor

Fiecare zi este specială şi merită celebrată, mai ales atunci când există motive în plus în calendar. Fie că este vorba despre sărbători cunoscute în toată lumea, sau de ocazii mai puţin ştiute, în orice zi a anului există cel puţin o sărbătoare demnă de atenţie, ce oferă un motiv în plus atât de amuzament, cât şi de extindere a ariei de cunoaştere sau de sporire a gradului de conştientizare.

Pentru a ne bucura pe deplin de fiecare zi a anului, ne lăsăm inspiraţi şi de unul dintre celebrele dialoguri ale îndrăgitelor personaje ale lumii de basm create de scriitorul britanic A.A. Milne în urmă cu puţin peste un secol, în cartea sa pentru copii "Winnie-the-Pooh": "- What day is it?, asked Pooh. - It's today, squeaked Piglet. - My favorite day, said Pooh'' ('' - Ce zi este?, întrebă Pooh. - Este astăzi, guiţă Piglet. - Ziua mea favorită, spuse Pooh'').

Aşadar, ziua de astăzi cu unele dintre sărbătorile ei ar putea fi ziua preferată a multora dintre noi.

Ziua mondială a bărbii

Încă din vremuri imemoriale, barba este fără îndoială simbolul ultim al masculinităţii. În numeroase culturi barba reprezintă şi o serie de virtuţi importante pentru bărbaţi, cum ar fi înţelepciunea, puterea, statusul social ridicat şi chiar potenţa sexuală, în special în culturile războinice.

În fiecare an, în prima sâmbătă a lunii septembrie este sărbătorită barba - #WorldBeardDay. Se crede că oamenii au început să se bărbierească abia după anul 4000 î.Hr. Până atunci toţi bărbaţii maturi aveau barbă şi acest accesoriu s-a dovedit funcţional în a păstra căldura pe timpul iernilor dar şi pentru a amortiza loviturile pe care bărbaţii le puteau primi.

Chiar şi originile Zilei mondiale a bărbii se pierd undeva în negura istoriei. Unii istorici sunt de părere că şi vikingii danezi aveau mai multe zile în cadrul lunii august în care îşi sărbătoreau cum se cuvine bărbile încă din secolul VIII - IX d.Hr.

În Suedia, la Dönskborg, există o tradiţie populară în care toţi bărbaţii care nu au barbă sunt alungaţi din comunitate pentru a petrece o zi şi o noapte într-o pădure din apropiere, în timp ce restul oamenilor din comunitate petrec.

În sudul Spaniei exista o tradiţie de a organiza o luptă între un bărbat cu barbă şi un tânăr/adolescent imberb. Bărbatul intră în luptă înarmat cu o suliţă, în timp ce tânărul fără barbă trebuia să lupte cu mâinile goale.

În orice caz, indiferent de locul în care trăiţi şi de cultura poporului din care faceţi parte, actul de a te bărbieri chiar cu ocazia Zilei mondiale a bărbii este considerat unul dintre cele mai lipsite de respect gesturi pe care un bărbat le poate face.

Posesorul celei mai lungi bărbi, conform Guinness, este Hans N. Langseth, care s-a născut în Norvegia în 1846. În momentul morţii sale, barba lui Langseth ajunsese la dimensiunea impresionantă de 5,33 metri.

Un alt record interesant este cel al celei mai mari greutăţi ridicate doar cu ajutorul bărbii. Acest record a fost stabilit în 2013 de Antanas Kontrimas, din Lituania, care a ridicat cu barba sa o femeie de 63,5 kilograme.

Ziua internaţională a vulturilor

Ziua internaţională a vulturilor este sărbătorită la 3 septembrie în scopul de a creşte nivelul de conştientizare publică cu privire la problemele cu care se confruntă aceste păsări deopotrivă maiestuoase şi de temut.

Această sărbătoare a fost iniţiată în Africa de Sud şi în Marea Britanie de organizaţiile Birds of Prey Programme şi respectiv Hawk Conservancy Trust, iar apoi s-a răspândit rapid pe întreg globul. Parcuri zoologice şi organizaţii de protecţie a animalelor sălbatice din SUA şi Canada şi până în India, Uganda, Serbia, Australia sau Tunisia derulează programe publice de informare cu privire la aceste specii de păsări de pradă.

Vulturii au şi o importantă putere de simbol asociată, care transcede istoria de la reprezentări mitologice şi până la heraldica modernă. Spre exemplu, în mitologia sumeriană, regele legendar Etana a fost transportat la ceruri de un vultur. Poetul roman Lucan sau Plinius cel Bătrân susţineau că vulturul este singura fiinţă capabilă să se uite direct la Soare şi că îşi forţează puii de mici să facă acest lucru. Puii care clipeau sau îşi întorceau capul ar fi fost aruncaţi din cuib. Această credinţă a persistat până în Evul Mediu.

Zeus, zeul suprem în mitologia greco-romană, a luat forma unui vultur când l-a răpit pe semizeul Ganymede şi l-a dus până pe Muntele Olimp, scrie agerpres.ro.

Vulturul este un simbol foarte întâlnit şi în heraldică. Dacă leul, "regele animalelor", este folosit în heraldică pentru a reprezenta de obicei autoritatea, vulturul, "regele păsărilor" este folosit pentru a reprezenta puterea.