40 de opere semnate de Bob Dylan o să fie prezentate în premieră la o expoziție în Miami

Retrospectivă a lucrărilor de artă create de Bob Dylan, inclusiv 40 de opere prezentate în premieră, va fi deschisă la Patricia & Phillip Frost Art Museum din Miami între 30 noiembrie 2021 şi 17 aprilie 2022, arată News.ro.

Expoziţia „Retrospectrum” este cea mai cuprinzătoare dintre câte au fost prezentate până în prezent în SUA pentru lucrările lui Robert Allen Zimmerman, cunoscut ca Bob Dylan.

Dylan, cu o carieră de şase decenii, unul dintre cei mai apreciaţi textieri din lume şi laureat cu Nobel pentru Literatură în 2016, a realizat în ultimii ani o nouă serie de picturi „intime” şi „misterioase”.

„Retrospectrum” cuprinde 180 de picturi, desene, lucrări de feronerie şi efemere (care rezistă o scurtă perioadă de timp), demonstrând dezvoltarea şi gama practicii vizuale a lui Dylan, în tandem cu muzica şi literatura sa.

Patruzeci de lucrări noi ale compozitorului în vârstă de 80 de ani vor fi prezentate acum pentru prima dată.

Organizată de Shai Baitel, directorul artistic al Modern Art Museum (MAM) Shanghai, expoziţia itinerantă aduce în lumină o practică vizuală îndelungată, remarcabilă de sine stătătoare.

Expoziţia, care cuprinde unele dintre lucrările lui Dylan din anii 1960, unele împrumutate din colecţii private de peste tot din lume, din anii 1970 şi, în cea mai mare parte, realizate în ultimii 15 ani, va debuta în aceeaşi săptămână cu Art Basel Miami Beach.

Florida International University va organiza un simpozion despre Dylan, la care cercetătorii sunt invitaţi să discute despre întreaga creaţie a lui.

Nu au fost pentru moment anunţate alte opriri ale expoziţiei.

Bob Dylan a devenit în 2016 primul muzician laureat cu Nobelul pentru Literatură. Cântecele lui au fost înregistrate de peste 6.000 de ori în ultimele şase decenii de diverşi artişti din întreaga lume. Între cele mai populare se numără „Blowin’ in the Wind”, „The Times They Are a-Changin’”, „Like A Rolling Stone”, „Lay Lady Lay”, „Forever Young”, „Knockin’ On Heaven’s Door”, „Tangled Up In Blue”, „Gotta Serve Somebody” şi „Things Have Changed” (premiat cu Oscar).

De la debutul discografic, în 1961, albumele lui Dylan au fost vândute în peste 125 de milioane de copii, la nivel global, iar el a concertat anual, începând cu 1988. Până în 2020, muzicianul a susţinut peste 100 de show-uri în fiecare an. La Bucureşti, artistul a cântat în 2010 şi 2014.