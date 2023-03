40 de universități din 10 țări participă la Târgul Internațional al Universităților în București

Un număr de 40 de universităţi din 10 ţări îşi vor prezenta oferta educaţională sâmbătă şi duminică, la Bucureşti, în cadrul celei de-a XXX-a ediţii The International University Fair, informează Agerpres.

Vizitatorii vor avea ocazia să afle mai multe informaţii despre programele de studiu, bursele, sursele de finanţare şi oportunităţile pe care le pot accesa în ţară sau în străinătate.

"The International University Fair este singurul eveniment din România care reuşeşte să ofere tinerilor oportunitatea să discute direct cu studenţi internaţionali, reprezentanţii instituţiilor educaţionale din ţară şi din alte peste 9 ţări, printre care şi Grecia, Olanda, Austria, Belgia, Franţa, Germania, Irlanda sau România. Cei care aleg să vină la IUF -The International University Fair - pot afla informaţii despre peste 5.000 de programe de studiu (licenţă, masterat, doctorat) şi facilităţi din domenii precum IT, Inginerie, Management, Business şi Economie, Antreprenoriat, Marketing, Medicină sau Psihologie", se arată într-un comunicat de presă al organizatorilor.

Potrivit acestora, în anul academic 2021 - 2022, 5.600 de elevi şi studenţi români au ales programele de studii olandeze, transformând Olanda în destinaţia preferată de studiu a tinerilor de la noi.

Programul evenimentului

În cele două zile la The International University Fair vor fi prezente cele mai importante universităţi olandeze. Printre acestea se numără şi Fontys University of Applied Sciences, care se află în topul celor mai mari universităţi din Olanda şi oferă programe variate de studiu: de la Inginerie Electrică, Marketing, IT şi până la Muzică sau Design.

Pe toată durata evenimentului tinerii pot participa şi la conferinţa YouForum unde vor avea ocazia să discute cu peste 40 de invitaţi, profesionişti cu experienţă în domeniile în care activează.

Evenimentul va fi organizat şi la Timişoara pe 21 martie şi la Iaşi pe 23 martie.