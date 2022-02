Una dintre industriile cu cea mai rapidă creștere la nivel global, comerțul online se menține pe același trend ascendent și în România, țara noastră situându-se în topul țărilor din UE cu cea mai mare creștere a vânzărilor electronice. Cu o valoare de peste 6 miliarde de euro în 2021, potrivit estimărilor Asociației Române a Magazinelor Online, piața de e-commerce din România se concentrează pe optimizarea și diversificarea metodelor de plată, pentru a crea consumatorilor o experiență de cumpărături cât mai confortabilă și facilă. Iată 5 metode de plată în trend în comerțul online în 2022.

Cumperi acum, plătești mai târziu (Buy Now Pay Later sau BNPL). Prezent și în România prin intermediul Mokka, soluție financiară oferită de compania fintech Revo Technologies, Cumperi acum, plătești mai târziu cunoaște o dezvoltare accelerată la nivel mondial, dar și în România, unde 55% dintre cumpărători sunt interesați să utilizeze această metodă de plată la comercianții favoriți (conform unei cercetări de piață realizate de iSense Solutions în colaborare cu Mokka). Estimat să ajungă la o valoare globală de 995 miliarde de dolari până în 2026 conform unui raport al Juniper Research, Cumperi acum, plătești mai târziu este o modalitate de finanțare instant a achizițiilor, preferată de clienți pentru că este rapidă, nebirocratică, fără comisioane ascunse și prezentă atat in mediul online cat si in magazinele fizice . În plus, este flexibilă și permite adaptarea numarului de rate, cat si a valorii acestora, la nevoile clienților. Soluția financiară propusă de Mokka aduce avantaje și retailerilor, atât in mediul online, cat si offline, pentru că: este disponibilă omnichannel, reduce rata de abandon a cosului de cumpărături și sporește valoarea medie a tranzacțiilor.

Plăți contactless sau online prin intermediul aplicațiilor. Deși nu sunt o noutate, plățile contactless au luat avânt în retail de la debutul pandemiei, iar România a ajuns în top 10 mondial în ce privește frecvența utilizării acestora, conform unui studiu realizat de Mastercard. Plățile contactless în retail sau online în comerțul electronic prin intermediul unor aplicații precum Google Pay sau Apple Pay reprezintă nivelul următor și sunt din ce în ce mai utilizate atât în magazinele fizice, cât și în comerțul online datorită facilităților pe care le oferă clienților: salvează timp și efort când se realizează cumpărăturile.

Plățile cu mobilul. Și acest tip de plăți devine din ce în ce mai popular în România, tot mai multe persoane preferând telefonul sau ceasurile inteligente pentru a face plăți decât metodele clasice. Potrivit specialiștilor în domeniu, pentru Millennials și mai ales pentru GenZ, generația tinerilor în jur de 30 de ani, conceptele de „cash” și chiar de card bancar din plastic vor fi străine. Metoda favorită de plată pentru acest segment important de cumpărători este deja telefonul mobil, pe care-l folosesc ca să achite de la cumpărăturile de zi cu zi, la vacanțe sau alte bunuri si servicii cu valori mai ridicate.

Plata cu criptomonede. Monedele virtuale au început să fie tot mai prezente în viețile oamenilor și mulți le preferă pentru că au unele avantaje, între care viteza de tranzacție. Cu un portofel electronic descărcat de pe Google Play sau App Store și plin de criptomonede se pot face cumpărături de la cele mai mari magazine online din lume, dar și din România. De altfel, cumpărătorii de la noi din țară se numără printre primii din Europa de Est care au putut să facă plăți folosind criptomonede.

Plățile biometrice. Metodele de plata cu autorizare biometrica au aparut din nevoia de creștere a securității tranzacțiilor și de amplificare a încrederii clienților. Tot mai mulți operatori din retail folosesc sisteme avansate de autentificare biometrica – amprentă, recunoaștere facială etc. –, introduse pentru prima dată în România încă din2018. Tehnologiile de autentificare biometrica oferă clienților o experiență de utilizare mai confortabilă, mai sigură, dar nu rezolvă o problemă importantă – cea a finanțării coșului de cumpărături.

Prezent pe piața din România începând cu anul trecut, serviciul BNPL de la Mokka „a fost bine primit de comercianții și clienții români”, spune Alexandru Balaci, CEO Revo Tehnologies România. „Lucrăm cu comercianți pe diverse canale - magazine online, aplicații mobile și magazine tradiționale - pentru a face cumpărăturile și achizițiile mai ușoare, oferind opțiuni de plată mai flexibile si o experienta de utilizare superioaraă. De aceea suntem nerăbdători să ne extindem oferta și să introducem mai multe servicii chiar din luna martie a acestui an”, precizează Alexandru Balaci.

DESPRE REVO TECHNOLOGIES

Fondată în 2012, Revo Technologies este o companie fintech de top specializată în servicii Buy Now, Pay Later, prezentă în Europa Centrală și de Est (Polonia, România) și Rusia.

Operând sub brandul Mokka, această companie oferă retailerilor de top din offline și online o soluție de finanțare pentru clienți instantanee, fără completarea de documente și disponibilă pentru toate canalele de vânzare.

Mokka este acum disponibilă în mai mult de 7.500 de magazine partenere care acoperă domenii cheie precum modă, încălțăminte, produse pentru copii, bijuterii, frumusețe, bunuri de consum, electronice, sport sau călătorii.

Revo Technologies este sprijinit de investitori de top din domeniul tehnologiei, printre care se numără VEF, Baring Vostok Capital Markets și Castel Capital. În România, serviciul Mokka este disponibil în magazine precum Noriel, CCC, Mobexpert, Ideall, Lensa și multe altele.