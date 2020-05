53% dintre romani au descoperit magazine online noi ca urmare a distantarii sociale impusa de pandemia coronavirus

GLAMI, primul motor de cautare online de moda din Romania, lanseaza a doua parte a Raportului Covid-19, inclus in proiectul de analiza pe termen lung a fashion e-commerce in Romania, denumit Fashion (Re)search. Noul studiu arata comportamentul utilizatorilor si preferintele lor in materie de cumparaturi online in timpul starii de urgenta Covid-19 in Romania si a fost realizat prin colectarea de date dintr-un sondaj online, pe un esantion de 12.000 de utilizatori www.glami.ro.

Raportul Covid-19 - partea a 2-a - studiul de comportament al utilizatorilor realizat de GLAMI compara perioada de timp cuprinsa intre 1-30 aprilie 2020 si luna precedentă pe www.glami.ro. Scopul sondajului online prezentat vizitatorilor GLAMI.ro a fost sa afle cum percep ei cumparaturile online de moda in timpul starii de urgenta impusa de pandemia Covid-19 si cum isi vor schimba obiceiurile ulterior. Mai jos puteti gasi cateva aspecte importante din raport, pe care le puteti citi integral aici: https://www.fashion-research.ro/raport-covid-19

31% dintre romani au cheltuit mai mult pentru achizitii online

Pandemia Covid-19 a impartit Romania in grupuri distincte de cumparatori si ne-a aratat ca toata lumea reactionează diferit la schimbările generate. Unii au cheltuit la fel (42%), altii nu au cumparat sau au redus costurile pentru imbracaminte (24%). Si in sfarsit, exista unele persoane care au cheltuit mai mult (31%). Un alt fapt surprinzator oferit de studiul GLAMI a fost faptul ca 19% dintre respondenti au cumparat haine online pentru prima data in timpul distantarii sociale din starea de urgenta.

36% dintre respondenti au achizitionat imbracaminte la reducere

Principalul factor motivant pentru cumparaturi online, chiar si in perioada de distantare sociala in pandemie, au fost reducerile. Un sfert dintre respondenti au cumparat pentru ca aveau nevoie de lucruri specifice, iar 13% dintre persoane au fost motivate sa sprijine brandurile locale. Un alt sfert dintre cei chestionati au spus ca nu si-au schimbat obiceiurile de cumparaturi.

In general, 71% dintre respondenti au cumparat haine online in timpul starii de urgenta, iar 36% dintre respondenti au achizitionat imbracaminte care le-a placut, dar care a fost, de asemenea, la reducere.

44% dintre utilizatori vor continua sa urmareasca reducerile la articolele dorite

Intrebati care sunt planurile lor in ceea ce privește achizitiile online, 44% dintre respondenti au raspuns ca isi vor reduce bugetele, dar asteapta cel mai bun pret actualizat pentru articolele dorite pentru a finaliza o potentiala achizitie. 31% au raspuns ca nu vor schimba obiceiurile de cumparaturi, in timp ce 15% si-ar reduce drastic cumparaturile.

Categoriile de produse in atentia respondentilor in perioada urmatoare sunt tricouri si topuri (30%), rochii si fuste (26%), pantaloni si blugi (25%), incaltaminte sport (23%), sandale si flip-flops (21%), balerini si mocasini (18%). Cele mai putin atragatoare pentru respondenti in viitor sunt categoriile de esarfe, palarii sau bijuterii, care ocupa ultimele pozitii printre preferintele consumatorilor.

42% considera in continuare livrarea gratuita principalul stimulent al achizitiei

Livrarea gratuită la domiciliu este importantă pentru cea mai mare parte din respondenti - 42%. Siguranta livrarii va juca, de asemenea, un rol important - 40% dintre oameni sustin ca este importanta pentru ei. 36% dintre persoane sunt interesate de un raport calitate-pret bun, iar reducerile brandurilor populare conteaza pentru 27% dintre clienti. Urmeaza pretul ieftin (26%) si transportul rapid (22%). Contactul cu magazinul in caz de probleme cu comanda este, de asemenea, un aspect important pentru consumatori. La fel ca si transportul gratuit si rapiditatea acestuia (22%). Un lucru interesant este faptul ca romanii par sa fie mai putin interesati daca magazinul este local sau sustenabil si de modul in care brandul comunica pe retelele de socializare.

53% dintre romani au descoperit noi magazine online si vor continua sa cumpere online

53% dintre respondenti au descoperit noi magazine online, din cauza situatiei Covid-19 si probabil vor continua sa cumpere online, deoarece gasesc multe avantaje in acest sens.

In ceea ce priveste intentia de cumparaturi, 54% dintre romani cumpara de obicei cu o intentie specifica, insa uneori cumpara ceva neplanificat, in timp ce 31% finalizeaza o achizitie online numai cu o intentie clara.

Mai mult de jumatate dintre utilizatori au in vedere sustenabilitatea

Jumatate dintre utilizatori au raspuns afirmativ la intrebarea daca ar fi dispusi sa plateasca suplimentar pentru ambalaje reciclate. Doar 6% sunt complet impotriva acestui lucru. 17% dintre utilizatori sunt familiarizati cu articole de moda sustenabila si ar fi dispusi sa platească mai mult pentru acestea. 72% dintre respondenti se concentreaza mai mult pe calitatea produselor decat pe sustenabilitate. Daca produsele sunt de buna calitate, sunt dispusi sa platească mai mult.