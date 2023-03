7 ZILE ÎN ROMÂNIA - s-a rupt lanțul de iubire

a continuat dialogul „la distanță” dintre Rareș Bogdan și Bogdan Aurescu, primul postând o fotografie din Statele Unite, însoțită de comentariul „Salutări de la Kremlin”. Rămâne de văzut dacă această răfuială indirectă pe care „number one” o are cu Palatul Cotroceni îi va consolida poziția în interiorul PNL, suficient cât să-și asigure simpatia taberelor din partid, fie pentru preluarea organizației București, fie poate chiar pentru și lider al „echipei câștigătoare” din care și Rareș Bogdan a făcut parte, a declarat că „această coaliţie, în ultimul an, a făcut la fel de mult rău românilor cât a făcut guvernarea lui Liviu Dragnea”, poziționându-se tot mai aproape de retorica USR și a lui Ludovic Orban, cărora n-ar fi exclus să se alăture.

Luni au continuat ecourile problemelor unei companii de asigurări cu milioane de clienți pe piața asigurărilor RCA. Pe de o parte, conducerea ASF - instituția responsabilă de supravegherea jucătorilor, și-a declinat - cum altfel? - orice vină, la fel ca și anul trecut, când o altă firmă a ieșit de pe piață. Iar ministrul Muncii, Marius Budăi, a exclus creșterea vârstei de pensionare la 70 de ani, așa cum se pare că prevede documentul negociat de Florin Cîțu și Cristian Ghinea la Bruxelles. Nu știm dacă asta va însemna o renegociere la Comisia Europeană, cert este că sustenabilitatea sistemului va trebui asigurată, iar aici își așteaptă soluția și eternul scandal al pensiilor speciale. O chestiune gestionată populist la nivel de comunicare în campanie, pare astăzi extrem de problematică, mai cu seamă că nici ministerele de resort ale „specialilor” nu ar fi transmis propunerile proprii de reglementare.

Marți, Comisia Europeană a anunțat guvernul că „actualul proiect de lege privind pensiile speciale are un impact foarte limitat asupra reducerii cheltuielilor”. Lăsând deoparte confuzia terminologică și îngrămădirea diferitelor categorii de pensionari la rubrica „speciali”, mesajul nu este doar o opinie, ci și imperativul clar privind tranșele de bani din PNRR, ceea ce îl pune pe premier într-o situație delicată. Mai ales că noua sa colegă, ministrul „Educației” a anunțat că are Covid, posibil de supărare că nu a fost luată în Japonia, unde ar fi putut să exerseze plecăciunile care au consacrat-o.

Miercuri a expirat termenul până la care Ministerul Muncii aștepta amendamentele colegilor de guvern privind pensiile „speciale”, însă aceștia au transmis că vor reveni zilele următoare, în funcție de timp. Iar Alina Mungiu susține, în mod ciudat, că diplomația noastră ar fi greșit, planificând vizita lui Klaus Iohannis în Emiratele Arabe Unite în același timp cu Bashar al-Assad, președintele Siriei, acuzat că și-ar fi gazat propriii cetățeni. Cine știe, însă, ce viziune profundă și inaccesibilă nouă a condus la această performanță, în lungul șir de succese ale ultimilor 8 ani?

Joi am aflat că un deputat ajuns în Parlament pe listele AUR ar fi declarat: „Fac apel către deputaţii români cărora le pasă de soarta ţării să iniţieze urgent o procedură legală de denunţare a tuturor angajamentelor internaţionale ale României de aderare la NATO”. Din fericire pentru noi, Tratatul de la Varșovia nu mai există, că cine știe ce alte propuneri năstrușnice am fi auzit? În aceeași zi, tocmai de la Bruxelles, președintele dumneavoastră a făcut o evaluare interesantă, pe care unele voci, aparținând "forțelor binelui", ar putea-o cataloga drept eurosceptică: "Comisia Europeană trebuia să țină cont de faptul că noi am făcut sacrificii imense pentru a înlesni exporturile de cereale din Ucraina spre piețele lumii. Nu au făcut-o. Nu știu de ce nu au făcut-o. Este regretabil că astfel de abordări ultra-birocratice pun sub semnul întrebării buna-credință a Comisiei." Ca și în alte cazuri, cel mai prodigios meditator al țării are dreptate în rezumatele sale asupra realității. Trist este că, dincolo de "atenția și îngrijorarea" cu care probabil că "citește informările pe baza cărora se consideră informat", acțiunile măsurile sau deciziile lipsesc. Interesant este că, în dispreț pentru stăpân, un deputat PNL de Galați a cerut demisia lui Petre Daea de la Agricultură, considerându-l vinovat pentru cuantumul mic al despăgubirilor încasate de fermierii români. Nici nu mai știi ce să crezi cu "urmașii Brătienilor".

Vineri, când efectiv părea că nimic relevant nu merită evocat, a venit ca un tunet postarea doctorului Bode, eminența cenușie și intelectualul complet al PNL. Serbând Ziua Poliției, veritabilul patriarh al epistemologiei a scris pe facebook: "Valorile, precum integritatea, curajul, responsabilitatea şi profesionalismul trebuie să definească activitatea fiecărui poliţist şi îmi doresc ca acestea să rămână de neclintit. În contextul geopolitic actual avem nevoie, mai mult ca oricând, de structuri performante, de instituţii cu iniţiativă, stabile şi reziliente. Un stat puternic are nevoie de instituţii puternice!" Pe surse s-a aflat că aceste nestemate ale înțelepciunii aparținând epitomului gândirii strategice europene nu au primit "like" de la Gheorghe Hagi, care a fost invidios pe acuratețea formulărilor pline de înțelepciune și profunzime

