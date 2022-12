A 45-a ediție a Raliului raid Dakar, debutează sâmbătă 31 decembrie în Arabia Saudită

A 45-a ediţie a Raliului raid Dakar, regina competiţiilor de anduranţă, debutează sâmbătă 31 decembrie în Arabia Saudită, gazdă pentru al patrulea an consecutiv.

Cursa are un parcurs de 8.549 km, cu peste 800 de piloţi şi copiloţi angajaţi la moto, auto, quad şi camioane, printre care se numără şi românul Emanuel Gyenes, la al 13-lea său start la moto, conform Agerpres.Pe 26 decembrie 1978, Thierry Sabine dădea primul start de la Trocadero, în Paris, pentru 182 de vehicule cu destinaţia capitalei senegaleze, la prima ediţie.După 29 de ani în Africa, 11 ani în America de Sud, din 2020 Raliul raid Dakar se desfăşoară în Arabia Saudită.La ediţia 2023, 170 de participanţi concurează pentru prima oară, alături de circa 100 de piloţi şi copiloţi care au la activ cel puţin zece participări la Dakar. Concurenţii au 15 zile de competiţie şi 8.549 km pentru a traversa Arabia Saudită de la vest la est.Pentru a elimina orice pericol, cum a fost explozia maşinii francezului Philippe Boutron cu două zile înainte de startul Raliului Dakar 2022, atentat în urma căruia pilotul a fost grav rănit, organizatorii de la Amaury Sport Organisation (ASO) au precizat că puncte de control, unităţi de deminare şi patrule de poliţie au fost mobilizate pentru asigurarea securităţii participanţilor.Raliul debutează pe 31 decembrie cu un prolog de 13 km în apropierea bivuacului stabilit pe malul Mării Roşii şi se va încheia pe 15 ianuarie, după etapa a 14-a, pe un traseu de-a lungul ţărmului Mării Roşii, ca un memento pentru Lacul Rose, unde se încheia cursa din Dakar (Senegal).Favoriţii la categoria auto sunt ca de obicei qatarezul Nasser Al-Attiyah (Toyota), cvadruplu învingător, spaniolul Carlos Sainz (Mini), francezul Stephane Peterhansel (Audi), dar în cărţile victoriei poate intra şi Sebastien Loeb (Prodrive), de nouă ori campion mondial în WRC.La clasa moto, britanicul Sam Sunderland (GasGas) îşi va apăra coroana, râvnită de rivali precum australianul Daniel Sanders (GasGas), chilianul Pablo Quintanilla (Honda), austriacul Matthias Walkner (KTM) sau francezul Adrien Van Bevern (Honda).Mani Gyenes, cu rol de ambasador la această ediţie, îi va ghida pe debutanţii de la categoria Original by Motul (cea mai dură din raliu, fără asistenţă tehnică), alături de spaniolul Joan Pedrero Garcia şi de francezul Benjamin Melot. El şi-a propus un podium la această categorie.Emanuel Gyenes a avut prima participare la Raliul Dakar în 2007, reuşind să încheie cursa la ultima ediţie din Africa. În 2011 a obţinut prima victorie la clasa Maraton (o clasă în care de-a lungul celor două săptămâni de cursă nu ai voie să schimbi o serie de componente printre care se numără motorul şi bascula; această clasă nu mai există în prezent). În 2015 a reuşit a doua victorie la clasa Maraton. În 2020, pilotul sătmărean a ieşit învingător la clasa Original by Motul, iar în 2021 s-a clasat pe locul secund la Original by Motul, la şapte luni după tripla fractură de la piciorul drept.Programul Raliului Dakar 2023:Sâmbătă 31 decembrie - Prolog: Sea Camp - Sea Camp, 13 km (13 km de probă specială)Duminică 1 ianuarie - Etapa 1: Sea Camp - Sea Camp, 602,56 km (367 km)Luni 2 ianuarie - Etapa a 2-a: Sea Camp - Al-Ula, 589,7 km (430 km)Marţi 3 ianuarie - Etapa a 3-a: Al-Ula - Ha'il, 669 km (447 km)Miercuri 4 ianuarie - Etapa a 4-a: Ha'il - Ha'il. 574 km (425 km)Joi 5 ianuarie - Etapa a 5-a: Ha'il - Ha'il, 645 km (373 km)Vineri 6 ianuarie - Etapa a 6-a: Ha'il - Al-Duwadimi, 877 km (467 km)Sâmbătă 7 ianuarie - Etapa a 7-a: Al-Duwadimi - Al-Duwadimi, 641 km (472 km)Duminică 8 ianuarie - Etapa a 8-a: Al-Duwadimi - Riad, 713 km (398 km)Luni 9 ianuarie: Zi de odihnă la RiadMarţi 10 ianuarie - Etapa a 9-a: Riad - Haradh, 686 km (358 km)Miercuri 11 ianuarie - Etapa a 10-a: Haradh - Shaybah, 623 km (113 km)Joi 12 ianuarie - Etapa a 11-a: Shaybah - Empty Quarter Marathon, 426 km (273 km)Vineri 13 ianuarie - Etapa a 12-a: Empty Quarter Marathon - Shaybah, 376 km (185 km)Sâmbătă 14 ianuarie - Etapa a 13-a: Shyabah - Al-Hofuf, 675 km (154 km)Duminică 15 ianuarie - Etapa a 14-a: Al-Hofuf - Dammam, 417 km (136 km)