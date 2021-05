A 7-a zi de lupte dure. Israelul a bombardat casa șefului Hamas din enclavă, Hamas a lansat o ploaie de rachete peste Tel Aviv și Beer Șeva (VIDEO)

Israelul a bombardat locuința șefului Hamas din Gaza duminică, in timp ce grupul islamist a tras baraje de rachete spre Tel Aviv, ostilitățile întrând în cea de-a șaptea zi fără semne de diminuare, scrie Reuters preluat de mediafax.

Cel puțin patru palestinieni au fost uciși în atacurile aeriene israeliene, au spus oficialii din domeniul sănătății, și mulți au fost răniți în timpul nopții.

Israelienii au intrat în adăposturi, în timp ce sirenele de avertizare s-au făcut auzite în Tel Aviv și în orașul Beersheba din sud. Aproximativ 10 persoane au fost rănite în timp ce alergau spre adăposturi, au spus medicii.

Cel puțin 149 de oameni au fost uciși în Gaza de când au început violențele, luni, inclusiv 41 de copii, au declarat oficialii din domeniul sănătății. Israelul a raportat 10 morți, inclusiv doi copii.

Delegați din SUA, Egipt și ai Națiunilor Unite au încercat să restabilească calmul, dar nu au obținut semne de progres. Consiliul de Securitate al ONU urmează să se întâlnească duminică pentru a discuta despre cel mai grav conflict israeliano-palestininian din ultimii ani.

Atât Israelul, cât și Hamas au insistat că vor continua ostilitățile, la o zi după ce Israelul a distrus o clădire cu 12 etaje din orașul Gaza, care găzduia operațiunile Associated Press și Al Jazeera.

Armata israeliană a declarat că imobilul este o țintă militară legitimă, care adăpostește birouri ale Hamas și că a avertizat civilii să iasă din clădire înainte de atac.

Într-o explozie de atacuri aeriene duminică devreme, Israelul a vizat casa lui Yehya Al-Sinwar, care din 2017 a condus aripile politice și militare ale Hamas din Gaza, a declarat postul de televiziune al grupului.

Un alt atac aerian a ucis un neurolog din Gaza și i-a rănit soția și fiica.

