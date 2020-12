A aparut primul portal de știri in limba româna in Albania

Dezvoltarea primului portal de știri in limba româna in Albania” este un proiect al Fundației “Harriet Martineau” care vine în sprijinul aromânilor cu o platformă gratuită de informații despre actualitate, istorie, cultură, dialectul aromân etc. arumun.com va ajuta la creșterea, dezvoltarea și păstrarea legăturilor cu România. Prin această plaftormă incercăm să realizăm informarea in special a tinerilor aromâni care doresc să-și păstreze legatura cu cultura românească, mai scriu in prezentarea platformei, acestia.