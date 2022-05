A apărut primul posibil focar de variola maimuței, în Europa

Autorităţile spaniole investighează dacă petrecerile de pe insula turistică Gran Canaria sunt sursa mai multor cazuri de îmbolnăvire de variola maimuţei ("monkeypox"), relatează sâmbătă agenţia DPA, scrie AGERPRES.

Potrivit cotidianului El Pais, circa 80.000 de persoane din Spania şi alte ţări au participat la festivalul ''Maspalomas Gay Pride'', în perioada 5-15 mai, informeazăDupă festival, bărbaţi din Spania şi Italia au fost testaţi pozitiv pentru virusul ce provoacă variola maimuţei. Majoritatea cazurilor de infectare până în prezent sunt în rândul unor bărbaţi care au avut relaţii sexuale cu alţi bărbaţi.Peste 100 de cazuri depistate cu această boală virală, care se răspândeşte prin contact direct şi are în general simptome uşoare, au fost raportate recent în afara ţărilor din Africa unde este endemică.Spania are 30 de cazuri de îmbolnăvire confirmate şi alte 23 suspecte, iar Portugalia vecină are 23 de cazuri confirmate.Germania a anunţat sâmbătă două noi cazuri, după ce primul a fost conformat vineri, tot sâmbătă Elveţia şi Israel confirmând primele cazuri.