A debutat cea de-a XXVII-a ediţie a Festivalului Umorului 'Constantin Tănase'

Cea de-a XXVII-a ediţie a Festivalului Umorului "Constantin Tănase" a debutat duminică, la Vaslui, cu o paradă a costumelor de teatru, moment susţinut de tineri voluntari şi de membrii trupei Funny Art Iaşi, potrivit Agerpres.

Evenimentul se desfăşoară în perioada 11-18 septembrie şi va cuprinde spectacole şi ateliere de teatru, expoziţii de grafică satirică, reprezentaţii de stand-up comedy, concerte şi concursuri de literatură şi grafică satirică. În anul 2020, din cauza restricţiilor impuse de pandemie, festivalul a durat doar trei zile.

"Dacă la ediţia din 2018 am vândut abonamentele în prima zi când le-am scos la vânzare, de această dată ne-a fost ceva mai greu, dar mizăm pe faptul că în toate zilele de festival cu spectacole în interior să avem parte de o sală plină la Casa de Cultură. Se simt efectele pandemiei, se simte reticenţa din partea oamenilor, dar este de datoria noastră să reînnodăm şirul acestor evenimente şi să-i recâştigăm, pentru că există un val de anxietate în rândul oamenilor şi e foarte greu să-i aduci din nou în sala de spectacol, acolo unde oamenii stau la un loc în număr mare, în condiţiile în care ştim cu toţii ce s-a întâmplat în trecutul apropiat. Mizez pe entuziasmul tinerilor, avem 80 de voluntari. Şi aici avem un reper de remarcat, la ediţia din 2018 am avut 260 de voluntari, tineri liceeni din oraşul Vaslui. Fiindcă tot am ajuns aici cu subiectul, vom avea în cadrul festivalului şi două reprezentaţii ale liceenilor. Actorii Vlad Gălăţeanu şi Mihaela Chiriac au realizat în timpul verii două spectacole care au fost deja vizionate de către public, iar acestea vor fi reluate la Sala Studio 'Valentin Silvestru' ", a declarat, pentru AGERPRES, directorul Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale (CJCPCT) Vaslui, Lucian Onciu.

În prima zi de festival, vasluienii au putut urmări în Piaţa Centrului Civic spectacolul Teatrului "Masca" din Bucureşti intitulat "Best of Living Statues", în regia lui Mihai Mălaimare. În Sala Mare a Casei de Cultură "Constantin Tănase", Teatrul Naţional "Mihai Eminescu" din Chişinău a prezentat piesa "Carnavalul", de I.L. Caragiale, în regia lui Alexa Visarion, iar în Piaţa Independenţei din municipiul Vaslui este programat un concert al trupei "Fără zahăr".



"Preţul abonamentului este de 250 lei pentru şase zile, 11-16 septembrie, iar spectacolele din 17 şi 18 septembrie se vor desfăşura în Centrul Civic, accesul fiind gratuit. De asemenea, pentru spectacolele din Sala Studio 'Valentin Silvestru' şi Piaţa Independenţei, accesul este gratuit în limita locurilor disponibile. Preţul biletului este de 50 de lei pe zi. Pentru a oferi posibilitatea cât mai multor persoane să achiziţioneze un abonament, nu vor fi vândute mai mult de patru abonamente unui cumpărător", au transmis reprezentanţii CJCPCT Vaslui.



Festivalul Umorului "Constantin Tănase" este cea mai mare manifestare de gen din ţară şi are loc o dată la doi ani.