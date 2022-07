A doua zi de Neversea: Peste 67.000 de fani din țară și străinătate au participat la concerte

Peste 67.000 de fani din țară și străinătate au participat la concertele din a doua zi a festivalului Neversea. Olandezul Don Diablo a ieșit în mijlocul fanilor cu steagul României.

Unul dintre cei mai așteptați DJ din mainstage-ul Neversea a fost Don Diablo. Olandezul, care a reușit să vândă primul show NFT cu uriașa sumă de 1,2 milioane de dolari, a fost extrem de emoționat de revederea cu fanii din România și din străinătate, cărora le-a mulțumit, conform Mediafax.

De la piese clasice în versiuni remix până la producțiile incluse în noul său album, „Forever”, fiecare moment din live-ul olandezului a fost trăit cu intensitate maximă. La finalul show-ului, olandezul, care ocupă locul 7 în Top 100 DJ Mag, a prezentat fanilor Neversea viitorul său single, ,,Baby”, a dansat împreună cu ei și a purtat pe umeri drapelul României.

,,Neversea, mi-a fost atât de dor de tine”, au fost cuvintele cu care Don Diablo și-a încheiat set-ul pe mainstage-ul Neversea.

Un alt artist de top așteptat de fani a fost Nicky Romero. Olandezul aflat în topul celor mai buni 30 de DJ ai lumii a spus că publicul din România este unul special, cu o energie frumoasă, care apreciază fiecare moment din festival. Nicky Romero a oferit, la rândul său, un set memorabil în care a inclus piesele din noul său EP, „Perception”, iar single-ul „Fire” lansat pe 1 iulie, a fost excelent primit de fanii Neversea.

Headliner în cea de-a doua zi a festivalului Neversea, Smiley a făcut un show de nota 10, spun organizatorii. Invitatul lui Smiley a fost Juno, iar cei doi artiști au făcut un duet spectaculos pe piesa ,,Pierdut Buletin”. Concertul lui Smiley a fost acompaniat și de un show aviatic oferit de 5 avioane de acrobație de la Aeroclubul României, care au lăsat scris pe cer mesajul „Welcome dreamers”.

Venit pentru prima dată la un festival în România, ZHU și-a hipnotizat publicul cu sound-ul deep și vocea sa magică, iar Parov Stelar, alături de band-ul său, a oferit un mix perfect de jazz, pop, muzică electronică și swing.

,,Sunt îndrăgostit de România, de publicul de aici, avem o relație frumoasă de câțiva ani și e o bucurie să ne revedem”, a spus artistul de origine austriacă la finalul spectacolului. B Jones, Quintino, DJ Dark & Mentol au făcut parte din line-up-ul mainstage-ului Neversea în cea de-a doua zi de festival.

Pe scena The Ark, Deliric a cântat alături de fani cea mai nouă piesă, „Lasă”, lansată vineri, iar Killa Fonic a ales să renunțe la orteză, după ce a suferit o fractură la picior. Artistul român a dansat desculț cu fanii de la The Ark. Show-ul lui Grasu XXL a fost un alt motiv de entuziasm pentru fani. Malaa, Netsky, El Nino, Mario Glass & Bvcovia și Rava au completat line-up-ul scenei The Ark în a doua zi a festivalului Neversea.

Cei mai apreciați DJ din cultura underground din România, Raresh, Priku și Arapu au fost invitații scenei Temple, iar scena Daydreaming a fost locul preferat al celor care au vrut să vadă răsăritul alături de DJ-ii preferați: Christian Loffler, Armen Miran, Hernan Cattaneo și DJEFF. Pe scena Oasis, în cea de-a doua zi a festivalului Neversea, au ajuns: Sasha Lopez, Kasia, Le Twins, Moonsound, Sllash & Doppe și Andre Rizo.

Sâmbătă, Arias va deschide mainstage-ul festivalului, urmată de Manuel Riva, Carla’s Dreams, Black Eyed Peas, Alan Walker, W&W, Brennan Heart, iar răsăritul va fi prins la mainstage cu Steve Aoki și celebrul moment „Cake Me!”.

Scenele secundare vor găzdui artiști de top din cultura underground precum: Sit, Cezar B2B Prâslea, Amelie Lens, Milo Spikers, Daydreamers (Dub FX, Marwan, Woodnote), Pascal Junior, Vali Bărbulescu, Șatra B.E.N.Z, Azteca, Connect-R & Johny Romano, Nane și Borgore.