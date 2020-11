A fost o seară neagră și bsolut nimic nu a mers, spune selecționerul Germaniei după eşecul usturător cu Spania

Selecţionerul Germaniei, Joachim Low, a declarat, marţi seară, după eşecul cu Spania, scor 0-6, din Liga Naţunilor, că jucătorilor săi nu le-a ieşit absolut nimic la acest meci, potrivit news.ro.

"Nimic nu a mers: limbajul corporal, agresivitate, angajament în dueluri, nimic nu am văzut pe teren. La 0-1 am abandonat planul de joc. Am ieşit brutal din meci, am deschis spaţii, nu a mai fost organizare sau comunicare.

Citește și: BREAKING Au fost VÂNDUTE, BĂTUTE, ÎNECATE controlat în CADĂ și INJECTATE cu heroină - Poveștile crunte a victimelor grupării lui Alex Bodi/Adrian Tâmplaru

După pauză, am încercat să presăm, să marcăm, dar ei au fost prea rapizi, prea puternici colectiv, noi nu am avut niciun control, nu am câştigat niciun duel", a declarat Low.

Spania a surclasat, marţi, pe teren propriu, Germania, scor 6-0, şi a câştigat Grupa 4 a Diviziei A a Ligii Naţiunilor.

Citește și: SURSE Jean de la Craiova și Denisa de la Bambi, politicieni și alți artiști, VICTIME ale grupării DESFIINȚATE de DIICOT - Erau căutate datele bancare

Germania a suferit, marţi, a Sevilla, cea mai drastică înfrângere din istorie, într-un meci oficial. Nemţii au mai pierdut doar o dată la acest scor, în 1931, împotriva Austriei, într-un amical.

Au marcat: Morata '17, Ferran Torres '33, '55, '71 Rodri '38, Oyarzabal '89