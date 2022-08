A fost semnat contractul de proiectare pentru DJ 705A

Astăzi, președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a semnat contractul privind Elaborarea Proiectului de Autorizare a executării lucrărilor de Construire, Proiect Tehnic și Detalii de Execuție, Verificare Tehnică a proiectului și Asistență Tehnică pe perioada execuției, pentru obiectivul „Modernizare DJ 705A: Orăștie - Costești - Sarmizegetusa Regia, km 2+200-km19+465”.

Proiectul se înscrie în Obiectivul de Politică 3 „O Europă conectată”, Obiectivul specific „Dezvoltarea unei mobilități naționale, regionale și locale, durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere”.

"Dezvoltarea turismului în județul Hunedoara este strâns legată de investițiile pe care le facem în infrastructura rutieră. Cetatea dacică de la Sarmizegetusa Regia este unul din principalele obiective turistice din județ, iar numărul vizitatorilor crește de la an la an. Am promis că vom face demersuri pentru modernizarea acestui sector de drum județean și, iată, că facem pași importanți în acest sens", a declarat președintele Laurențiu Nistor.

Obiectivul proiectului este consolidarea structurii rutiere prin aplicarea mai multor tipuri de structuri rutiere pe sectoare omogene, stabilite in functie de grosimea fundatiei existente, pe sectorul în lungime de 17,265 km.

Valoarea estimată pentru întregul obiectiv este de 1,4 milioane de lei.