A fost semnat Contractul pentru proiectarea și realizarea lucrărilor pentru noul spital din Tecuci

Astăzi, președintele Consiliului Județean Galați, Costel Fotea, a semnat contractul de proiectare și realizare a lucrărilor pentru noul spital de la Tecuci. Valoarea totală a investiției este de 172,5 milioane de lei, din care valoarea contractului semnat astăzi este de 108 milioane de lei (TVA inclus), diferența fiind reprezentată de echipamentele medicale care urmează să fie achiziționate. Licitația a fost câștigată de către Asocierea Coop Galați Societate Cooperativă & S.C. Tancrad S.R.L. & S.C. Atelier Unbuilt S.R.L. București.

“Este o investiție istorică pentru Tecuci și pentru aproximativ 120.000 de oameni din centrul și nordul județului, în condițiile în care Spitalul Județean Galați se află la 80 de km depărtare.

Actuala clădire principală a Spitalului Municipal are aproape 120 de ani vechime, saloane cu 6-8 paturi, nu are subsol și nu mai corespunde normelor actuale. Mă bucur mult că reușim să ne ținem de cuvânt și să facem ceea ce ne-am angajat când am preluat acest spital, care avea mari probleme din cauza subfinanțării și a lipsei investițiilor.

Noul spital va avea spații moderne și dotări de ultimă generație, astfel încât pacienții să fie tratați în cele mai bune condiții. Mai mult, suprafața desfășurată va fi de 10.000 mp, adică dublu față de actualul spațiu în care funcționează secțiile care vor fi mutate în clădirea nouă”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

Saloanele vor avea doar câte două paturi, cu grup sanitar propriu, iar pe fiecare etaj va exista și câte o rezervă cu un singur pat. Mai mult, fiecare secție va avea și câte un salon izolator.

Sunt prevăzute 105 paturi, din care 10 pentru secția ATI. De asemenea, vor fi amenajate și patru săli moderne de operații.

“Așa cum am construit clădiri noi la Spitalul Județean, Spitalul de Boli Infecțioase, Spitalul Orășenesc Târgu Bujor, Spitalul TBC și Unitatea Medico-Socială Gănești, așa vom reuși și la Spitalul Municipal din Tecuci. Am înțeles cât de important este acest proiect pentru Tecuci, astfel că finanțăm din bugetul propriu această amplă investiție, de aproximativ 35 de milioane de euro. După două luni de proiectare și aprobarea documentației tehnice, vor demara la propriu lucrările. În plus, pe acoperișul clădirii vom amenaja și un heliport pentru elicopterul SMURD. De asemenea, lucrăm la proiecte și pentru celelalte pavilioane ale spitalului, asfel că investițiile în sistemul medical din Tecuci vor ajunge la peste 60 de milioane de euro”, a declarat Costel Fotea, președintele Consiliului Județean Galați.

În noua clădire vor funcționa următoarele secții:

Demisol

• laborator roentgendiagnostic

• laborator imagistică generală

• laborator analize medicale

• laborator anatomie patologică

• sterilizarea centrală

Parter

• serviciul de internare - externare

• farmacia cu circuit inchis

• secția spitalizare de zi

• secția ortopedie - traumatologie

Etaj 1

• secția ATI

• blocul operator

Etaj 2

• unitatea de transfuzii sanguine

• secția endoscopie

• secția chirurgie generală

Etaj 3

• secția medicină internă

La etajul tehnic se găsesc următoarele:

• heliport

• spații tehnice

Spitalul Municipal “Anton Cincu” din Tecuci a fost preluat de către Consiliul Județean în februarie 2022.