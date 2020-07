A fost un meci nebun și i-am arătat Turciei un joc frumos, spune Marius Șumudică

Tehnicianul echipei Gaziantep FK, Marius Şumudică, a declarat după ce formaţia sa a învins Konyaspor, scor 3-1, revenind de la 0-1, că acest meci a fost unul “nebun”, potrivit news.ro.

“A fost un meci nebun. Pentru că exista multă presiune asupra adversarului nostru, care luptă pentru salvarea de la retrogradare. Am început bine, am avut ocazii dar am ajuns să fim conduşi. Apoi am reuşit o revenire fantastică. Îmi felicit jucătorii. Îmi felicit echipa. A fost un meci frumos. După pauza cauzată de pandemie nu am pierdut niciun joc.

Alături de noi, nu au pierdut Trabzonspor şi încă o echipă. Am făcut un meci frumos. Am înscris trei goluri şi i-am arătat Turciei un meci frumos”, a spus Şumudică, potrivit presei din Turcia.

Formaţia Gaziantep FK, antrenată de Marius Şumudică, a învins, joi seară, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa Konyaspor, într-un meci din etapa a XXXI-a a campionatului Turciei, în care Alexandru Maxim a înscris din penalti.

Oaspeţii au deschis scorul prin Milosevic, în minutul 13. Maxim a egalat din penalti, în minutul 86. Pentru gazde au marcat şi Soyalp ’89 şi Pawlowski ‘90+9.