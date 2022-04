A ieșit din comă ciclistul Milan Vader

Ciclistul olandez Milan Vader (Jumbo Visma), care a fost plasat în comă după o căzătură în etapa a cincea a Turului Ţării Bascilor (4-9 aprilie), s-a trezit în urmă cu o săptămână şi va părăsi sâmbătă spitalul, informează L'Equipe.

După ce a stat două săptămâni în comă, Milan Vader a fost transferat de la un spital basc la o clinică din Rotterdam, de unde va fi externat sâmbătă.

''Am fost ţinut în comă timp de două săptămâni pentru a da timp corpului meu să-şi revină cât a putut de bine. Nu-mi amintesc nimic între ziua în care am căzut şi ziua în care m-am trezit două săptămâni mai târziu... A trebuit să reînvăţ totul de la zero. Mi-a luat ceva timp să merg din nou'', a spus Vader pe contul său de Instagram.