A ÎNCĂLCAT condițiile și va plăti - Michael Cohen, fostul avocat al lui Donald Trump, a fost transferat din nou la penitenciar

Michael Cohen, fost avocat al preşedintelui SUA Donald Trump, a fost transferat joi din arest la domiciliu în penitenciar, dat fiind că a încălcat condiţiile detenţiei, afirmă surse citate de site-ul Axios.com, anunță MEDIAFAX.

În urmă cu câteva zile, Michael Cohen fusese observat, potrivit cotidianului The New York Post, într-un restaurant din oraşul New York împreună cu soţia sa. În plus, Michael Cohen refuzase să poarte brăţară de localizare.

Michael Cohen fusese transferat în mai de la Penitenciarul Otisville, situat în statul New York, în arest la domiciliu, pe fondul preocupărilor Departamentului Justiţiei privin extinderea epidemiei de coronavirus în închisori.

Michael Cohen, în vârstă de 57 de ani, a efectuat mai mult de un an din sentinţa de trei ani de închisoare pentru rolul jucat în plătirea a două femei care susţineau că avuseseră relaţii intime cu Donald Trump, precum şi pentru infracţiuni financiare. Michael Cohen s-ar putea califica la eliberare condiţionată în noiembrie 2021.