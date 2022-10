A început concursul anual privind desemnarea păsării indigene preferate în Noua Zeelandă

În acest concurs insolit organizat de asociaţia ecologistă Forest and Bird, participanţii votează primele lor cinci păsări indigene preferate în cadrul unei iniţiative care are scopul de a creşte gradul de conştientizare legat de ameninţările cu care se confruntă speciile din Noua Zeelandă.Kakapo, desemnat de două ori câştigător, şi controversatul învingător de anul trecut, Pekapeka-tou-roa, care este de fapt un liliac cu coadă lungă, au fost eliminaţi însă de pe lista propusă în 2022.Specialiştii de la Forest and Bird au identificat 20 de specii considerate "cu şanse mici la victorie", păsări care nu sunt prea bine cunoscute în Noua Zeelandă, cu speranţa ca una dintre ele să câştige în acest an titlul de "pasărea indigenă preferată", a declarat directorul executiv al asociaţiei, Nicola Toki.Echipa care susţine Tuturuatu, unul dintre cei 20 de concurenţi "slab cotaţi", afirmă că această specie, fluierar-de-ţărm, a depăşit etapa în care era prea puţin studiată."Aceste zburătoare drăguţe, aflate în pericol critic de dispariţie, reprezintă una dintre cele mai rare păsări de pe Pământ, cu doar 250 de exemplare care mai trăiesc în prezent în natură", au explicat specialiştii neozeelandezi.Sondajul, organizat începând din 2005, este cel mai popular eveniment anual de pe agenda asociaţiei Forest and Bird. La ediţia sa din 2021 au participat 55.000 de persoane.Concursul nu este lipsit de controverse, fiind afectat de scandaluri de piraterie cibernetică, acuzaţii privind folosirea unor roboţi online în procesul de votare şi campanii cu o etică discutabilă organizate în anii trecuţi.Procedura de votare se închide pe 30 octombrie, iar pasărea desemnată câştigătoare va fi anunţată în ziua următoare.