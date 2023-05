A început festivalul Buzău/Iubeşte/Teatru

Cea de-a XVIII-a ediţie a Festivalului Buzău/Iubeşte/Teatru a început sâmbătă, la Teatrul "George Ciprian", cu spectacolul "Nu sunt eu", cu direcţia de scenă semnată de Victor Ioan Frunză, producţie a Teatrului Dramaturgilor Români din Bucureşti, în care actriţa Maia Morgenstern împărtăşeşte cu tandreţe, nostalgie şi umor poveşti din copilărie şi carieră.

Adrian Găzdaru, directorul festivalului, a afirmat că evenimentul a ajuns să fie vizibil atât pe plan naţional, cât şi internaţional, iar pentru ediţia viitoare se va încerca şi aducerea de trupe de teatru din străinătate.

"Anul acesta, aşa cum ne-am propus încă de la prima ediţie, ne dorim ca următoarea ediţie să fie mai bună decât cea precedentă. Eu cred că este un festival care a început să crească şi chiar şi să fie vizibil, atât pe plan naţional, cât şi internaţional. Vom încerca de anul viitor să aducem şi trupe din străinătate, pe aceeaşi tematică a iubirii. Este un festival care se adresează tuturor categoriilor de public, este un festival care, aşa cum am mai spus, deja s-a stabilizat pe acest palier al festivalurilor româneşti", a declarat Adrian Găzdaru, în deschiderea festivalului.

El a precizat că îşi doreşte să continue să aducă vedete ale teatrului românesc la Buzău.

"Anul acesta, în deschiderea festivalului, este doamna Maia Morgenstern şi vrem să păstrăm ceea ce am propus, respectiv deschiderea festivalului cu vedete. Am început să ieşim şi în stradă, să ne adresăm şi copiilor, şi am adus trupa Teatrului Masca, recunoscută pe plan naţional şi internaţional. Deja, la Buzău, ne-am creat un public al festivalului, un festival care să se adreseze tuturor categoriilor de public. Avem la Buzău un public dedicat acestui festival", a mai spus Găzdaru.

Teatrologul Carmen Stanciu, selecţionerul festivalului, a precizat că şi-a dorit să aducă la Buzău show-uri de calitate, cât mai diverse ca forme, de la comedii şi spectacole de poezie până la melodrame şi tragedii.

"Festivalul Buzău/Iubeşte/Teatru este un festival gândit pentru publicul din Buzău, un public care sperăm că va fi din ce în ce mai numeros şi mai atras de ideea unui teatru stabil aici - aici există doar o trupă de teatru de proiect - şi am încercat să aducem spectacole de calitate cât mai diverse ca forme - comedie, spectacole de poezie, cum este cazul spectacolului de la Botoşani, melodrame, chiar şi tragedii, dar care au în centru acest nucleu, poate cel mai important lucru, marele mister 'De ce iubim pe cineva?'. Dragostea rămâne cel mai mare mister al omenirii, pentru că nimeni nu ştie să spună de ce iubeşte pe cineva, ce se întâmplă atunci când iubeşti un om, ce chimie se naşte în creier, în suflet, în corp, şi mi s-a părut o temă importantă pentru un teatru şi pentru un festival de teatru care caută să-şi găsească un loc pe o hartă destul de bogată în festivaluri, în România", a declarat pentru AGERPRES Carmen Stanciu.

Ea a arătat că a ales spectacole care să conţină şi ideea de sărbătoare. "Întâlnirea între actori şi public pentru mine este legată de ideea de sărbătoare. În momentul în care pe scenă sau în sală se comunică autentic, ai sentimentul că faci parte dintr-o poveste de dragoste mult mai mare decât propria ta poveste sau propria ta persoană", a mai spus Carmen Stanciu.

Festivalul Buzău/Iubeşte/Teatru are caracter competitiv, premiile fiind acordate de două jurii: unul format din specialişti în domeniul artelor spectacolului şi un juriu al publicului, ai cărui membri sunt selectaţi din rândul iubitorilor de teatru.

Juriul specialiştilor este compus din teatrologul Maria Rotar, regizorul Vlad Trifaş şi actorul din Republica Moldova, Emil Gaju.

Duminică, în cea de-a doua zi a festivalului, pe Bulevardul "Nicolae Bălcescu", Teatrul Masca va prezenta spectacolul "Români la porţile lumii", regia Mihai Mălaimare, de la orele 11,00 şi 12,10 - epoca porţelanului, şi de la ora 15,00 - epoca de bronz. Fiecare reprezentaţie durează aproximativ 50 de minute.

De la ora 19,00, este programat la Teatrul "George Ciprian" spectacolul "Mioriţa", regia Cristian Ban, producţie a Teatrului Dramatic "Fani Tardini" din Galaţi.

Festivalul "Buzău/Iubeşte/Teatru" se desfăşurată în perioada 20 - 27 mai, cu sprijinul Consiliului Judeţean Buzău.