A MURIT Cătălina Isopescu, fiica cunoscutului om de televiziune Emanuel Isopescu

Cătălina Isopescu, 49 de ani, fiica cunoscutului om de televiziune Emanuel Isopescu, a murit la niciun an după ce s-a stins tatăl ei, anunță Libertatea.

Anunţul decesului Cătălinei Isopescu a fost făcut joi, 8 aprilie, de iubitul ei, actorul Oltin Tudor Hurezeanu, fost concurent la Exatlon şi primul român care a câştigat „Vrei sa fii miliardar”, a informat Adevărul. Oltin Hurezeanu a scris scurt și sfâșietor: „Ain’t no sunshine when she’s gone” (n.r. „Soarele nu mai strălucește de când a plecat”).

Ioana Isopescu, sora Cătălinei, a scris: „Cea mai frumoasă fată din lume. The most beautiful girl in the world 8/03/1972 – 8/04/2021, Dumnezeu s-o odihnească”.