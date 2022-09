A murit Kenneth Starr, avocatul independent care l-a investigat pe Bill Clinton şi fost membru al echipei de apărare a lui Donald Trump

Kenneth Winston Starr, care a dobândit faimă mondială în anii '90 în calitate de consilier independent care l-a investigat cu perseverenţă pe preşedintele Bill Clinton în timpul unei serii de scandaluri politice, a murit la vârsta de 76 de ani, transmite CNN preluat de news.ro

"Suntem profund întristaţi de pierderea tatălui şi bunicului nostru drag şi iubitor, pe care l-am admirat pentru etica sa prodigioasă de muncă, dar care şi-a pus întotdeauna familia pe primul loc. Iubirea, energia, simţul umorului ataşant şi interesul amuzant pe care tata l-a manifestat faţă de fiecare dintre noi au fost cu adevărat speciale şi preţuim numeroasele amintiri minunate pe care am putut să le trăim alături de el", a declarat fiul lui Starr, Randall, în declaraţia dată în numele copiilor săi.

Starr, care a fost membru al echipei de apărare a fostului preşedinte Donald Trump în timpul primei puneri sub acuzare, a fost, de asemenea, preşedinte al Universităţii Baylor din 2010 până în 2016.

Afacerea Lewinsky a dus, în cele din urmă, la punerea sub acuzare a lui Clinton pentru două acuzaţii de minciună sub jurământ în faţa unui mare juriu federal şi obstrucţionarea justiţiei, deşi a fost achitat de Senat în februarie 1999 şi şi-a îndeplinit restul mandatului.

Scandalul a dominat Washingtonul şi o mare parte a presei timp de mai bine de un an, iar atât Starr, cât şi Clinton au fost numiţi de Time's ”Men of the Year” în 1998.