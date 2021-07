A opta ediție a Festivalului Zilele Nordului va avea loc la finalul lunii august: Subcarpaţi, Zdob şi Zdub şi Mircea Baniciu, capete de afiş

Cea de-a opta ediţie a evenimentului Zilele Nordului va avea loc între 27 şi 29 august, la Darabani şi în alte comunităţi din zonă, şi aşteaptă 8.000 de participanţi din România şi Republica Moldova, potrivit news.ro.

Subcarpaţi, Zdob şi Zdub, The Kryptonite Sparks, Baba Dochia şi şase trupe din programul Rock Your Highschool vor concerta în Poiana Teioasa, iar Mircea Baniciu, Dan Byron şi Doru Trăscău şi Andrei Zamfir de la The Mono Jacks vor urca pe scena de la Conacul Balş.

Agenda festivalului cuprinde spectacole de teatru („O poveste foarte simplă” - Drama Club, „Antisocial” - Atelierul de teatru, „Gewalt la Darabani” - Texte bune în locuri nebune), proiecţii de film („Another Round”, „What do you see when you look at the sky?”, „Un triomphe”), expoziţii, şcoli de vară, dezbateri, conferinţe şi ateliere, tururi ghidate în regiune, clăci pentru reconstrucţia celei mai vechi şcoli săteşti din Moldova şi competiţii sportive (tenis, trail şi MTB).

„După un an în care pandemia ne-a obligat să mutăm pe stadion scena mare a festivalului, în august revenim în Poiana Teioasa pentru concertele de vineri şi sâmbătă. În deschiderea lor vor urca în premieră pe scenă trupele pe care le selecţionăm şi apoi antrenăm împreună cu partenerii noştri de la Overground Music în programul Rock Your Highschool, prin care descoperim şi promovăm viitoarele mari trupe din România. Un alt reper al ediţiei din acest an este începerea atelierelor pentru reconstrucţia, folosind exclusiv tehnici şi materiale tradiţionale, a celei mai vechi şcoli săteşti de stat din Moldova, viitor hub educaţional pentru şcolile din Nord”, a transmis Ştefan Teişanu, preşedintele Asociaţiei Nord, organizatorul evenimentului.

În timpul zilei, participanţii la festival pot opta între a lua parte la competiţiile din cadrul Maratonului Nordului (MTB, trail, tenis), la şcolile de vară ale festivalului (platforma Cord pentru ONG-uri, Şcoala pentru Dezvoltarea Moldovei, programul Voluntar în Nord, seria Atelierele Nordului) sau la tururile ghidate în regiune (7 trasee culturale, naturale, de aventură sau agrement în regiune).

În fiecare după-amiază au loc Întâlnirile Nordului, dezbateri cu invitaţii speciali ai festivalului, apoi la Conac încep spectacole de teatru, concerte acustice şi proiecţii de filme, iar în Poiană, în serile de vineri şi sâmbătă, au loc concertele de pe scena mare.

Programul festivalului va fi actualizat pe www.zilelenordului.ro, iar abonamentele pot fi deja achiziţionate prin platforma www.iabilet.ro.

În preţul unui abonament Full Pass (150 de lei + taxe, până pe 17 iulie) este inclusă camparea gratuită la Darabani pe toată durata festivalului. Începând cu 18 iulie, preţul abonamentului va fi de 190 de lei + taxe, iar bilete pentru o zi se vor putea cumpăra numai la faţa locului şi doar în măsura în care vor rămâne locuri disponibile după vânzarea Full Pass-urilor.

Între principalele spaţii de evenimente din festival organizatorii vor pune la dispoziţie microbuze şi autobuze pentru transport contra cost.