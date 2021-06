'A Quiet Place 2' a depășit 100 de milioane de dolari la box office-ul nord-american în pandemie

Thriller-ul "A Quiet Place Part II", regizat de John Krasinski şi produs de Paramount Pictures, este primul film din pandemie care depăşeşte suma de 100 de milioane de dolari din vânzarea de bilete în SUA, scrie Variety, conform news.ro

De-a lungul weekend-ului, "A Quiet Place 2" a generat 108 milioane de dolari în clasamentul nord-american şi alte 80 de milioane de dolari la nivel internaţional.

Regizat de Krasinski şi cu Emily Blunt, filmul a eclipsat box office-ul timp de 15 zile.

Producţia The Warner Bros. şi Legendary "Godzilla vs. Kong", care este difuzat simultan şi pe HBO Max din aprilie, a generat venituri de 99, 6 milioane de dolari.

În "A Quiet Place II", actriţa Emily Blunt a revenit în rolul principal, la fel şi Millicent Simmonds şi Noah Jupe. Ei formează o familie nevoită să trăiască în tăcere, de teama unor creaturi care reacţionează la zgomot. Forţaţi să se aventureze în necunoscut, membrii familiei realizează că aceste creaturi care vânează după sunet nu reprezintă singurele ameninţări ascunse în jurul lor.

"In the Heights", adaptarea spectacolului de pe Broadway a lui Lin-Manuel Miranda, a dezamăgit, având încasări la box office-ul nord-american în weekend de doar 11,4 milioane de dolari.

"Peter Rabbit 2: The Runaway" (Sony), locul trei, a generat în weekend venituri de 10,4 milioane de dolari din 3.346 de cinematografe.

"The Conjuring: The Devil Made Me Do it", produs de New Line Cinema şi distribuit de Warner Bros. Pictures şi Vertical Entertainment, care rulează pentru al doilea weekend în cinematografe, s-a clasat pe locul patru, cu 10 milioane de dolari, venituri totale de 43,7 milioane de dolari.

Lungmetrajul "Cruella" (Disney), locul cinci, cu Emma Stone, a generat încasări de 6,7 milioane de dolari. După trei săptămâni în cinematografe, "Cruella" a avut încasări de 56 de milioane de dolari în SUA şi 73,3 milioane de dolari la nivel internaţional.