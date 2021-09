Premierul Florin Cîțu susține că n-a fost sunat de către liderii USR-PLUS și a așteptat până la ora 21.00, când a sunat el pentru a discuta despre ședința de Guvern.

”Nu m-a sunat nimeni de la USR-PLUS, nu am discutat. Am așteptat până la 9 seara și tot eu am sunat, pentru că avem ședință de Guvern. Noi cerem de la toți românii să respecte legile, dar miniștrii nu-și respectă atribuțiile. Să vină la guvern și să-și facă treaba.”, a spus Florin Cîțu.