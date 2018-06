Academia Americană de Film a invitat un număr record de noi membri, iar 49% dintre ei sunt femei

Academia Americană de Film (AMPAS) a anunţat luni că a invitat 928 de noi membri, cu 154 mai mulţi decât anul trecut, iar 49% dintre ei sunt femei, potrivit The Hollywood Reporter (news.ro).

AMPAS a căutat în ultimii trei ani să diversifice cât mai mult lista membrilor - mai multe femei, persoane de culoare şi cineaşti internaţionali.

În 2015, au fost incluşi 322 de membri, un an mai târziu, 683, pentru ca în 2017, numărul lor să ajungă la 774.

În listă se regăsesc de la actriţa Quvenzhane Wallis, nominalizată la Oscar pentru „Beasts of the Southern Wild” (2011), care, la vârsta de 14 ani, este cea mai tânără, până la compozitoarea Sofia Gubaidulina („The Killing of the Sacred Deer”, „Mary Queen of Scotts”), care are 86 de ani şi este cea mai în vârstă.

Dacă toate femeile din lista invitaţilor vor accepta, procentul lor în Academie va fi de 31%.

Dintre cei invitaţi, 38% sunt persoane de culoare, care, dacă vor accepta, vor duce procentul în Academie la 16%.

Între noii membri, 17 sunt câştigători de Oscar, iar 92, nominalizaţi - între ei actorii Timothee Chalamet („Call Me by Your Name”) şi Daniel Kaluuya („Get Out”).

Breasla actorilor a invitat 168 de nume noi, iar între ei se numără Javier Cámara („Hable con ella”, „Lucia y el Sexo”), Ricardo Darín („El secreto de sus ojos”, „Relatos Salvajes”), Eva Green („Casino Royale”, „Kingdom of Heaven”), Diane Kruger („In the Fade”, „Inglourious Basterds”), Carmen Maura („Mujeres al borde de un ataque de nervios”, „Volver”), Tiffany Haddish („Girls Trip”), Daisy Ridley („Star Wars: The Force Awakens”), Jennifer Grey („Dirty Dancing”), Ann Dowd („The Handmaid's Tale”, „Hereditary”) şi Wendell Pierce („Selma”, „The Wire”).

Mulţi dintre actorii invitaţi sunt legaţi mai mult de teatru decât de film, ca Eileen Atkins şi Audra McDonald, sau de televiziune, precum Christine Baranski („The Good Wife”) şi Randall Park („Fresh Off the Boat”).

Alte nume din listă sunt Emma Suárez, Liv Tyler, Dave Chappelle, Mindy Kaling, George Lopez, Amy Schumer şi Sarah Silverman.

Cât priveşte muzica, Melissa Etheridge şi Kendrick Lamar au fost invitaţi să se alăture breslei, iar creatorea lui Harry Potter, J.K. Rowling, celei a scenariştilor.

Zece dintre cei invitaţi au primit propunerea din partea mai mult de unei bresle şi sunt nevoiţi să aleagă. În acest caz se găsesc, spre exemplu, Sean Baker („The Florida Project”), care a fost invitat de regizori şi de scenarişti, la fel şi Ruben Ostlund („The Square”), iar Kumail Nanjiani („The Big Sick”), din partea actorilor şi scenariştilor.

Între regizorii invitaţi se află Laurent Cantet („Entre les murs”, „L’Atelier”), Béla Tarr („The Turin Horse”, „The Man from London”), Craig Gillespie („I, Tonya”), Luca Guadagnino („Call Me By Your Name”), Jean-Pierre Jeunet („Amelie”) şi Alice Rohrwacher („Lazzaro Felice”, premiată la Cannes pentru scenariu).

Breasla directorilor executivi a trimis 41 de invitaţii, inclusiv lui Tony Vinciquerra, preşedintele Sony Pictures Entertainment, lui Wang Zhongjun şi Wang Zhonglei, fondatori ai Huayi Brothers Media (China), Tessei Ross, care a condus Film4 până în 2016 când a pus bazele propriei companii, House Productions, şi Dianei Nelson, care a renunţat recent la preşedinţia DC Entertainment şi Warner Bros. Consumer Products.

La începutul anului 2016, membrii cu drept de vot ai Academiei erau în procent de 92% albi şi 75% bărbaţi. Cheryl Boone Isaacs, preşedintele de atunci al organizaţiei, a promis că până în 2020 conducerea va reuşi diversificarea lor.

Fiecare dintre cele 17 ramuri profesionale din structura Academiei Americane de Film (AMPAS) realizează propria listă de noi membri, iar candidaţii trebuie sprijiniţi de doi membri ai breslei care îi invită.

Cerinţa generală este ca un candidat să fi demonstrat „reuşite excepţionale în domeniul cinematografiei”, iar fiecare ramură are cerinţele proprii. Actorii, spre exemplu, trebuie să fi jucat în cel puţin trei filme care au fost lansate pe marile ecrane, în timp ce regizorii să aibă măcar două filme semnate. Cei care au primit nominalizări la premiile Oscar sunt luaţi automat în considerare pentru includere, deşi invitaţia nu este garantată.