Accor a semnat un acord de management cu Compa Sibiu - Vor fi deschise 2 hoteluri

Accor a semnat un acord de management cu Compa Sibiu pentru operarea unei structuri combo de două hoteluri, sub mărcile Mercure şi ibis Styles la Sibiu, care vor fi deschise în 2023, potrivit unui comunicat al companiei, remis, luni, AGERPRES.

Viitoarele hoteluri vor fi amplasate pe Bulevardul Victoriei, vizavi de Parcul Sub Arini, pe locul fostei fabrici Arsenal.Mercure Sibiu Parc sub Arini va funcţiona într-o construcţie nouă şi va cuprinde 121 de camere, o sală de evenimente şi patru săli de conferinţe de dimensiuni diferite. Hotelul va dispune de un restaurant, un lobby bar şi un lounge, o zonă SPA cu piscină interioară de 100 de metri pătraţi şi o sală de fitness complet echipată. Facilităţile vor fi accesibile atât oaspeţilor hotelului, cât şi localnicilor. În incintă va fi disponibilă şi o parcare exterioară spaţioasă.Amplasat într-o fostă clădire industrială, ibis Styles Sibiu Parc Sub Arini va avea 72 de camere. În conformitate cu filosofia orientată către familie a mărcii, noul ibis Styles Sibiu Parc sub Arini va dispune şi de un spaţiu dedicat copiilor.

Viitoarele hoteluri sunt situate la mai puţin de 10 minute distanţă de centrul istoric al oraşului.



"Cu Mercure şi ibis Styles suntem încântaţi să aducem la Sibiu, una din cele mai îndrăgite destinaţii din România, expertiza Accor, cele mai recente tendinţe în domeniul ospitalităţii şi cele mai prietenoase servicii. Prin extinderea dinamică a reţelei noastre de hoteluri, împreună cu partenerii noştri locali, ne consolidăm poziţia în România, nu numai în capitală, ci şi în principalele oraşe ale ţării", a declarant Frank Reul, Eastern Europe Vice-President for Development, Accor.



La rândul său, Ioan Deac, CEO al Compa, a precizat că a ales acest parteneriat cu Accor ca parte a strategiei de diversificare şi reducere a dependenţei de un singur domeniu industrial.



Accor este un grup hotelier în domeniul ospitalităţii, care deţine 5.000 de hoteluri, staţiuni şi reşedinţe din 110 ţări.