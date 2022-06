Accor a semnat un nou acord de franciză pentru deschiderea unui hotel Mercure lângă Porţile de Fier, pe malul Dunării, ce va fi operat de compania locală de ospitalitate Queens Horeca Management şi va fi lansat pe piaţă în al treilea trimestru al anului 2023, după renovare.

Conform unui comunicat remis redacției, Mercure Porţile de Fier Riviera Hotel & Resort va pune la dispoziţia călătorilor 70 de camere şi suite, un restaurant, un bar şi un lounge Privilege. Pentru evenimente private şi de afaceri, hotelul va include, de asemenea, o sală de conferinţe de 250 mp, două săli de consiliu mici şi un foaier. De asemenea, cei care călătoresc pentru relaxare se vor putea bucura de o zonă SPA & wellness de 300 mp, cu diverse săli de relaxare şi terapie, precum şi de piscina în aer liber.Noul hotel va fi amplasat în Gura Văii, Drobeta Turnu-Severin România. Gura Văii, parte a municipiului Drobeta Turnu-Severin, este situat pe malul stâng al Dunării, în apropierea graniţei cu Serbia, chiar în mijlocul parcului natural Porţile de Fier. Printre atracţiile turistice din apropiere se numără Muzeul Hidrocentralei Porţile de Fier, Rezervaţia Naturală Gura Văii Vârciorova, Cazanele Mari ale Dunării şi Muntele Ciucaru Mare. Locaţia este accesibilă atât cu maşina, prin E70, cu avionul, prin Craiova, Timişoara, Sibiu, Belgrad sau Nis, Serbia, cât şi cu vaporul, deoarece este conectată la cinci porturi: Drobeta Turnu-Severin, Orşova, Calafat, Bechet şi Corabia.'Un nou hotel Mercure lângă Porţile de Fier, una dintre cele mai fascinante destinaţii turistice ale ţării, consolidează şi mai mult popularitatea zonei, atrage turişti internaţionali şi aduce standarde şi practici moderne în domeniu. Acest acord va creşte şi va consolida reţeaua Accor în sud-vestul României, o piaţă cheie pentru grup în regiunea Europei de Est', a declarat Maria Drăgulin, director de dezvoltare Accor pentru România, Bulgaria, Moldova şi Republica Cehă.'În calitate de antreprenori şi investitori în judeţul Mehedinţi, am fost întotdeauna mari susţinători ai potenţialului turistic al acestuia. Sunt atât de multe experienţe valoroase pe care le putem oferi turiştilor din România şi din străinătate şi atât de multe oportunităţi neexploatate atunci când vine vorba de promovarea destinaţiei noastre', a afirmat şi Sacha Dragic investitor principal şi partener al proiectului.La rândul său, Eduard Koler, investitor şi reprezentant al Queens Horeca Management, a subliniat că, prin alăturarea la un grup internaţional, hotelul este conectat la una dintre cele mai mari reţele de marketing şi distribuţie din domeniul ospitalităţii.'Am ales să ne alăturăm unui grup internaţional de prim rang în domeniul ospitalităţii, cum este Accor, pentru a le oferi vizitatorilor noştri un hotel de clasă internaţională şi servicii profesionale care să îl însoţească. De asemenea, am făcut acest lucru pentru a ne conecta hotelul la una dintre cele mai mari reţele de marketing şi distribuţie din domeniul ospitalităţii şi pentru a-l face vizibil pentru călătorii din toate colţurile lumii, plănuind să dezvoltăm şi mai mult ospitalitatea pe Dunăre,', a spus Eduard Koler.Accor este un grup hotelier, lider mondial în domeniul ospitalităţii augmentate ce cuprinde peste 5.300 de hoteluri şi 10.000 de restaurante şi baruri din 110 ţări. Grupul are unul dintre cele mai diverse şi integrate ecosisteme de ospitalitate din industrie, ce cuprinde branduri de lux şi premium, soluţii ce se adresează segmentelor midscale şi economic, concepte de lifestyle unice, spaţii de divertisment şi cluburi de noapte, restaurante şi baruri, reşedinţe private, proprietăţi ce oferă cazare pentru grupuri, servicii de concierge, spaţii de co-working etc.Fondată în 1967, Accor SA are sediul central în Franţa şi este listată public la Bursa de Valori Euronext Paris şi pe piaţa OTC din Statele Unite.