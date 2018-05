ACHIZIȚIA de autobuze noi în București în linie dreaptă. CNSC a respins contestațiile Mercedes și Karsan

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (CNSC) a respins ieri, 8 mai, contestatiile depuse de companiile Mercedes si Karsan, in legatura cu licitatia organizata de Primaria Municipiului Bucuresti pentru achizitionarea a 400 de autobuze noi, Euro 6. Reamintim ca dupa incheierea licitatiei internationale, asocierea Otokar Europe SAS – Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S. a fost declarata castigatoare.

Primarul General, Gabriela Firea: "Ma bucur ca astazi, CNSC a facut dreptate! Prin respingerea contestatiilor celor doua companii participante la licitatie se demonstreaza, inca o data, ca toate acuzele si insinuarile tendentioase din spatiul public legate de aceasta achizitie au fost nefondate si ca procedura organizata de Primaria Municipiului Bucuresti a fost transparenta, impartiala si perfect legala. Toate asa-zisele neconformitati legate de dimensiunile autobuzelor sau de alte caracteristici tehnice au fost respinse de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, astfel incat vom semna cat de curand contractul cu firma declarata castigatoare. Imi doresc ca, in aceasta vara, sa avem primele autobuze noi si moderne in Capitala. Subliniez faptul ca, prin decizia de astazi, s-a demonstrat clar ca astfel de contestatii neintemeiate nu fac altceva decat sa blocheze dezvoltarea orasului, impiedicand implementarea unor proiecte vitale pentru cetatenii Capitalei, fapt care sper ca va fi remediat cat mai rapid, prin modificarea legii achizitiilor publice".

Reamintim faptul ca Primaria Municipiul Bucuresti a initiat procedura de licitatie deschisa pentru achizitia a 400 de autobuze urbane EURO 6 prin publicarea in SEAP si JOUE a unui anunt de participare in data de 18.08.2017. Valoarea estimata a fost 510.488.400 lei, fara TVA, sursa de finantare fiind bugetul local. Termenul limita pentru depunerea ofertelor a fost 10.11.2017. In cadrul procedurii au depus oferte un numar de 4 operatori economici. Evaluarea ofertelor s-a desfasurat intr-o perioada de 61 de zile lucratoare, respectiv 86 de zile calendaristice. Raportul procedurii a fost aprobat de catre ordonatorul principal de credite in data de 19.02.2018, contractul de furnizare fiind atribuit Asocierii Otokar Europe SAS – Otokar Otomotiv Ve Savunma Sanayi A.S.. Oferta desemnata castigatoare a avut o valoare de 458.100.826 lei fara TVA si a obtinut un punctaj total de 94.06.

Dupa comunicarea rezultatului procedurii si respectiv acceptarea ofertei castigatoare, au fost depuse la Consiliul National pentru Solutionarea Contestatiilor doua contestatii din partea operatorilor economici clasati pe locul 2 si respectiv 3.