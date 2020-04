Achiziţie de 1500 de teste pentru aparatul de testare care a ajuns la DSP DEMARATĂ de Primăria Focşani

Primăria municipiului Focşani va achiziţiona 1.500 de teste pentru aparatul de testare Real Time PCR care a ajuns la începutul săptămânii la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vrancea, potrivit unei hotărâri a Consiliului Local Focşani, adoptată în şedinţa extraordinară de joi, potrivit Agerpres.

Deşi solicitarea DSP Vrancea către Primăria Focşani a fost de 1.000 de teste, în urma calculelor a rezultat că administraţia locală poate susţine achiziţionarea a 1.500 de kituri pentru testarea COVID-19.

"Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Vrancea a făcut solicitare către Primăria municipiului Focşani pentru achiziţionarea a 1.000 de teste. Am făcut un calcul şi am văzut că ne putem încadra la o sumă mai mare şi am propus atunci Consiliului Local achiziţia a 1.500 de teste.

Aş fi vrut să luăm 3.000 de teste. (...) Am luat legătura şi cu societatea unică ce distribuie pe piaţa din România aceste kituri pentru aparatul care a fost deja achiziţionat şi montat la DSP Vrancea.

Sunt singurele compatibile. Dumnealor ne-au spus că nu au pe stoc în acest moment. Au doar cele 1.000 de kituri care au fost promise Ministerului Sănătăţii. Noi, practic, completăm kiturile alocate de Ministerul Sănătăţii cu aceste 1.500 de teste", a declarat primarul municipiului Focşani, Cristi Misăilă.

Citește și: Un tratament anti-COVID-19 a avut succes la șase pacienți în stare gravă din Israel

Potrivit acestuia, primăria va solicita testarea cu precădere a cadrelor medicale, MAI, MApN şi a funcţionarilor publici care vin în contact cu cetăţenii.

"Ne dorim să încheiem un protocol cu DSP şi aceste teste să fie utilizate cu precădere pentru testarea cadrelor medicale, a cadrelor MAI, MApN, Poliţia Locală şi funcţionarii publici care intră în contact direct cu cetăţenii şi a celor care asigură servicii de utilitate publică, tocmai pentru a menţine funcţionale aceste servicii şi a depista din timp persoanele care s-au infectat şi a-i scoate din activitate pentru a nu pune în pericol cetăţenii şi colectivul în care lucrează", a precizat primarul.

Livrarea testelor s-ar putea face spre sfârşitul săptămânii viitoare.

În şedinţa din data de 23 martie, Consiliul Local al municipiului Focşani a votat alocarea sumei de 48.000 lei fără TVA pentru achiziţionarea unor componente necesare funcţionării aparatului de testare pentru coronavirus - o hotă bacteriologică cu masă suport şi o combină frigorifică pentru reactivi. Aparatul Real Time PCR a ajuns marţi la sediul DSP Vrancea, împreună cu 1.000 de kituri de testare.