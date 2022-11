Achiziţiile record de aur ale băncilor centrale au stimulat cererea mondială de metal galben în T3

Băncile centrale din întreaga lume au cumpărat, în trimestrul al treilea al acestui an, o cantitate record de 399 de tone de aur, de peste patru ori mai mare decât cantitatea cumpărată în perioada similară a anului trecut, ceea ce a stimulat cererea mondială de metal galben, a anunţat marţi Consiliul Mondial al Aurului, transmite Reuters.

Cererea de aur a fost una puternică şi din partea bijutierilor şi a cumpărătorilor de lingouri şi monede de aur, a precizat WGC în ultimul său raport trimestrial. În total, cererea mondială de aur s-a ridicat la 1.181 de tone în perioada iulie-septembrie, cu 28% mai mult decât cele 922 de tone în aceeaşi perioadă a lui 2021, a precizat WGC.

Cele 399 de tone de aur, în valoare de aproximativ 20 de miliarde de dolari, achiziţionate în trimestrul al treilea, au dus achiziţiile de aur ale băncilor centrale în primele nouă luni ale acestui an la 673 de tone, mai mult decât totalul achiziţiilor încheiate pe parcursul unui an după 1967, an în care dolarul american era încă sprijinit de aur, potrivit Agerpres.

Printre cei mai mari cumpărători de aur în ultimele trei luni au fost băncile centrale din Turcia, Uzbekistan, Qatar şi India.

Au sporit de asemenea achiziţiile de lingouri şi monede de aur în Turcia, până la 46,8 tone în trimestrul al treilea, în creştere cu peste 300% în ritm anual, pe măsură ce oamenii au cumpărat aur pentru a se proteja de inflaţia galopantă. Aurul este considerat în mod tradiţional un activ sigur în perioade de incertitudine sau turbulenţe.

"Pentru perioada următoare, ne aşteptăm ca achiziţiile de aur ale băncilor centrale şi ale investitorilor de retail să rămână la un nivel puternic. Ne aşteptăm de asemenea ca cererea din partea bijutierilor să înregistreze performanţe solide în regiuni precum India şi Asia de Sud-Est", a apreciat analistul WGC, Louise Street.