Acte de vandalism la Paris - Susținătorii 'Frexit' au ieșit în stradă, denunțând 'tirania' UE. Confruntări între forțele de ordine și manifestanți

Sute de susţinători ai unui aşa-zis ''Frexit'', ieşirea Franţei din Uniunea Europeană, au manifestat miercuri la Paris pentru a denunţa ''tirania'' Bruxelles-ului şi au cerut ''destituirea'' preşedintelui ţării Emmanuel Macron, relatează AFP, conform agerpres.ro.

''Toate alegerile (francezilor) au fost de fapt deja decise de Comisia Europeană înainte ca ei să voteze'', a afirmat François Asselineau, fost candidat la preşedinţie care doreşte ieşirea Franţei din UE şi din zona euro şi a cărui listă în alegerile europene este creditată cu 1% din intenţiile de vot.Militanţi ai Uniunii Populare Republicane (UPR) - prezidată de Asselineau - urmau să deschidă la încheierea paradei cătuşe, ''simboluri ale aservirii Franţei'' directivelor UE, în vederea "unei reveniri la suveranitate".

ȘOC în Liga I: Patronul l-a dat afară pe antrenorul care a obținut cel mai mare succes din istoria clublui

"Deciziile se iau în altă parte decât la Elysee. Acestea sunt luate la Bruxelles. Şi că votăm cu dreapta sau cu stânga, avem întotdeauna aceleaşi politici'', a afirmat o manifestantă Isabella, 58 de ani, purtând un tricou cu mesajul ''Euro ucide''.



Confruntări între forţele de ordine şi protestatari au avut loc miercuri la Paris la încheierea paradei organizate cu prilejul zilei de 1 Mai, fiind înregistrate şi acte de vandalism.



Peste 200 de persoane au fost reţinute de poliţie, potrivit unui raport provizoriu al parchetului din Paris.

. @_HenryBolton addressing 6,000 Frexiteers at the May 1st #Frexit rally in central #Paris at the invitation of @UPR_Asselineau leader of @UPR_Officiel What a fantastic response! “We in France & Britain will never accept the cowardice, treachery & betrayal of our democracy!” pic.twitter.com/BAJdQMpy7A