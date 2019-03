Acţiunile Tesla scad după lansarea unei versiuni mai ieftine a sedanului electric Model 3

Wall Street a reacţionat cu nervozitate la decizia Tesla Inc de a închide reţeaua de showroom-uri şi de a lansa o versiune mai ieftină a sedanului electric Model 3, acţiunile înregistrând vineri un declin de 5%, în timp ce majoritatea analiştilor şi-a exprimat îngrijorarea privind marjele de profit pe termen lung ale producătorului american de vehicule electrice, transmite Reuters preluată de Agerpres.

Şeful Tesla, Elon Musk, a anunţat ieftinirea tuturor modelelor cu până la 6%. Este a treia oară în acest an când se reduce preţul la Model 3. Acum Tesla se aşteaptă la pierderi record în primul trimestru, după ce anterior şi-a exprimat "optimismul" că va înregistra profit în fiecare trimestru din 2019.Vineri, la deschiderea Bursei de la New York, acţiunile Tesla au scăzut cu 5%, apoi au înregistrat un declin de 3,5%, la 308,75 dolari.De când a prezentat Model 3 în 2016, Musk a promis o versiune de 35.000 de dolari. Un preţ mai scăzut pentru Model 3 este esenţial pentru viabilitatea pe termen lung a modelului.Noul Model 3 va fi mai ieftin decât modelele comparabile pe benzină, cum ar fi Audi A4 (37.500 dolari), Mercedes C Class (41.000 dolari) şi BMW 3 Series (40.000 dolari). Pentru a reduce costurile cu versiunea mai ieftină a modelului, Tesla urmează să închidă majoritatea celor 250 de magazine şi să vândă maşinile online.Noul Model 3 vine într-un moment crucial pentru Tesla, în condiţiile în care grupul american se pregăteşte să facă faţă concurenţei venite din partea marilor producători auto globali, care intenţionează să cheltuie aproape 300 miliarde de dolari pentru a lansa vehicule şi baterii electrice în următorii ani.În trimestrul trei din 2018, Tesla a raportat un profit de 311,5 milioane, sau 1,75 dolari per titlu, iar pentru ultimele trei luni ale anului trecut estimează un câştig mai redus.