Activiştii PES România au fost în judeţele Botoşani şi Suceava unde au distribuit sute de kituri umanitare adaptate nevoilor celor mici

Activiştii PES activists România au mers sâmbătă în judeţele Botoşani şi Suceava, pentru a sprijini familiile care au nevoie de ajutor, prin distribuirea a sute de kituri umanitare adaptate nevoilor celor mici, potrivit news.ro.

Acţiunea face parte din campania „Speranţă pentru copiii din Ucraina”, organizată împreună cu europarlamentarul PSD Victor Negrescu.

„Activiştii PES activists România au mers astăzi în judeţele Botoşani şi Suceava, pentru a continua să transmită un mesaj de speranţă şi solidaritate copiilor şi familiilor care au fugit din calea războiului. Împreună am sprijinit familiile care au nevoie de ajutor, distribuind sute de kituri umanitare adaptate nevoilor celor mici. Campania noastră, „Speranţă pentru copiii din Ucraina”, organizată împreună cu europarlamentarul Victor Negrescu, reprezintă o continuare a unor acţiuni umanitare organizate pentru copiii din România, dar şi un mesaj pentru cei mici, acela că unitatea, solidaritatea, grija şi respectul faţă de semenii noştri sunt repere care trebuie să îi călăuzească. Am profitat de ocazie şi ne-am întâlnit cu două eleve de excepţie din oraşul Bucecea, Bianca şi Cristina cu care am discutat despre planurile lor de viitor şi despre oportunităţile existente la nivel naţional şi european, care le pot ajuta să se dezvolte şi să-şi îndeplinească visele şi cărora le-am oferit rechizite şi tablete”, arată o postare de sâmbătă pe pagina de Facebook a PES activists Romania.

Sursa citată a mulţumit tuturor celor care au sprijinit acţiunea lor, „în mod special organizaţiilor PES activists din Bistriţa, Botoşani, Bacău, Iaşi, Neamţ, Suceava, Vaslui, Ilfov si Bucureşti, doamnei preşedinte a Consiliului Judeţean Botoşani, Doina Federovici şi primarului oraşului Bucecea, Angel Gheorghiu, precum şi fiecărui coleg care a participat la campania noastră, din rândul cărora au fost cu noi Raul, Marian, Alexandru, Dana, Ioana, Carmen, Bogdan, Gabriel, Ion şi Boris”.